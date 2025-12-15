В Москве впервые с 1991 года отменили церемонию зажжения меноры в Хануку
Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Решение обусловлено мерами безопасности.
Власти Москвы впервые с 1991 года отменили публичную церемонию зажжения большой ханукальной меноры на площади Революции в центре столицы. Об этом 14 декабря сообщили в пресс-службе главного раввина России Берла Лазара.
«По соображениям безопасности мэрия Москвы не согласовала церемонию зажжения свечи на ханукальной меноре на площади Революции в Москве», — процитировало пресс-службу Лазара издание РБК.
Церемония зажжения восьмисвечника — меноры — на площади Революции проводилась ежегодно с 1991 года и на протяжении более 30 лет оставалась неизменной традицией празднования Хануки в столице.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, 14 декабря в Сиднее произошла атака на пляже Бонди, где отмечали первый день еврейского праздника Ханука. К настоящему моменту известно о 16 погибших, включая одного ребенка. Ранения получили десятки человек.
Нападавших было трое. Одного ликвидировали на месте, еще один получил ранения. Третий нападавший сдался силовикам. Полиция назвала атаку терактом.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.