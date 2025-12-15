Как мальчик из Перово покорил весь мир: жизнь и творчество Левона Оганезова

Фото: www.globallookpress.com/Natalia Shakhanova

За свою продолжительную карьеру он успел поработать практически со всеми звездами советской и российской эстрады.

Народный артист России, пианист Левон Оганезов скончался на 85-м году жизни от продолжительной болезни. За свою длинную карьеру ему удалось завоевать всенародную любовь, доказать всем, что аккомпаниатор — это отдельное искусство и даже сыграть у «самого новогоднего режиссера» Эльдара Рязанова. Пусть нынешнее поколение не так хорошо знакомо с творчеством Оганезова, это ни в коей мере не уменьшает размер его таланта. О том, как мальчик из Перово покорил всю страну, — в материале 5-tv.ru.

Детство

Телеведущая Валентина Леонтьева, спортивный комментатор радио и телевидения Николай Озеров и артисты эстрады Геннадий Хазанов и Левон Оганезов. © РИА Новости/ Валерий Шустов

Будущий маэстро родился 25 декабря 1940 года в Москве, в районе Перово. Можно сказать, что музыкальный талант Левону Оганезову подарил сам Бог, ведь именно в этот день католики отмечают светлый праздник Рождества.

Семью Оганезова нельзя назвать музыкальной, напротив, отец был мастером обувного дела, человеком строгим и трудолюбивым. Мать, Мариам Сергеевна, занималась воспитанием детей и домашним хозяйством. В семье уже было пятеро детей, и музыкант оказался «поздним» ребенком. Его матери было 38 лет, а отцу — 45. Как потом шутил сам Оганезов, он стал «жертвой запрещенного аборта».

Сразу после рождения будущий пианист вместе с матерью и сестрой уехал в Тбилиси, где провел первые три года жизни. Уже будучи взрослым человеком, он часто вспоминал грузинский дворик с вечно открытым водопроводным краном.

По словам Оганезова, первые шаги в музыке он делал на немецком пианино «Шредер», которое купил его отец.

Феноменальные способности Левона Оганезова проявились рано. В детстве он мог подбирать мелодии на слух, не используя для этого нотные тетради. Родители, заметив этот дар, отдали сына в музыкальную школу. Так Оганезов оказался в Центральной музыкальной школе. Затем он окончил Музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова, а в 1967 году — Московскую консерваторию по классу фортепиано.

Музыка

Пахомова Людмила /ТАСС

Карьера Оганезова уникальна тем, что он работал практически со всеми звездами советской и российской эстрады. Его называли «талисманом» артистов: считалось, что выступление с Левоном Оганезовым гарантирует успех.

Он не просто играл по нотам — он дышал вместе с артистом, умел мгновенно подстроиться под настроение, сгладить любую ошибку вокалиста и заполнить паузу искрометной музыкальной шуткой.

Оганезов много лет проработал с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном, вместе с которым объездил всю страну. Кроме того, Левон Саркисович помогал создавать пародийные музыкальные номера народному артисту РСФСР Владимиру Винокуру. В то же время Оганезов успел поработать и с такими артистами «старой гвардии», как Олег Анофриев и Клавдия Шульженко.

Кроме того, Оганезова на протяжении многих лет связывала не только плодотворная работа, но и крепкая дружба с одним из самых ярких советских артистов — Андреем Мироновым.

Телевидение

Левон Оганезов и заслуженный деятель искусств РФ Александр Адабашьян. Шамуков Руслан /ТАСС

Левон Оганезов был не только выдающимся музыкантом, но и великолепным рассказчиком, обладавшим тонким чувством юмора. Это привело его в мир сатиры и юмора.

Он много лет выступал в дуэте с писателем-сатириком Аркадием Аркановым.

В 1990-е и 2000-е годы харизма Оганезова стала востребована на телевидении. Он был ведущим и участником таких программ, как «Суета вокруг рояля», «Белый попугай», «Добрый вечер с Игорем Угольниковым», «Жизнь прекрасна».

Кроме того, Левон Саркисович снимался и в кино. Частенько ему приходилось играть самого себя, но бывали в его карьере и вымышленные герои, среди которых тапер в комедии Эльдара Рязанова «Ключ от спальни» и бармен в мелодраме Владимира Нахабцева-младшего «След дождя».

Личная жизнь

Красильников Станислав /ТАСС

В отличие от бурной гастрольной жизни, в семье артиста царило завидное постоянство. Хотя сам Оганезов признавался, что в молодости мог вскружить голову любой девушке. Видимо, южные гены играли свою роль, ведь музыкант всегда называл себя чистокровным армянином, правда, с небольшой пометкой — грузинским армянином. Однако Левон Саркисович никогда не стремился влюбить в себя девушек исключительно, чтобы потешить самолюбие.

Кроме того, большую роль в личной жизни всех Оганезовых играла мать. Именно она должна была принять избранницу. Левон Саркисович чтил традиции, но когда в автобусе встретил Софью Вениаминовну, то понял, что любовь сильнее любых догм и устоев.

Влюбленные сыграли свадьбу в 1969 году. У пары родились две дочки Мария и Дарья, которые подарили Левону Саркисовичу и Софье Вениаминовне трех внучек: Веронику, Наташу и Алису.

Дочери народного артиста получили прекрасное образование и живут в США. Несмотря на то что семья живет на две страны, Левон Оганезов до последнего дня активно работал в России.