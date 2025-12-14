Число погибших в результате теракта в Сиднее возросло до 16 человек

Фото: Reuters/Izhar Khan

Ранее министр здравоохранения штата Новый Южный Уэльс Райан Парк сообщил, что среди жертв нападения был один ребенок.

Число погибших в результате теракта на пляже в Сиднее возросло до 16 человек. Об этом, ссылаясь на данные министра здравоохранения штата Новый Южный Уэльс Райана Парка, сообщило BBC.

Ранее Парк заявил, что в результате стрельбы на пляже погиб один ребенок. Он скончался в детской больнице Сиднея, расположенной в Рэндвике.

О стрельбе в районе пляжа Бонди стало известно 14 декабря. Там проходили мероприятия по случаю первого дня празднования еврейского праздника Ханука. Вооруженные люди открыли по празднующим огонь, в результате чего ранения получили десятки человек.

Одного из нападавших ликвидировали на месте. Еще один получил ранения, после чего ему оказали медицинскую помощь. Третий нападавший добровольно сдался полицейским.

Кроме того, комиссар полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс Мол Ланьон во время пресс-конференции сообщил, что нападение на людей на пляже в Сиднее является террористическим актом.

