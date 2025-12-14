В Пермском крае ведутся поиски пропавшей группы туристов из 13 человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Уже второй день в районе горы Ослянки бушует метель.

В районе горы Ослянки в Пермском крае пропала туристическая группа снегоходчиков из 13 человек. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Спасателям пока не удалось найти пропавших. Уточняется, что группа была не зарегистрирована. При этом источник сообщил, что снегоходчики могли забраться на гору по уже проложенному пути, однако куда они направились потом — неизвестно. Связи с ними нет.

Очевидцы рассказали, что спасательные бригады планируют разметить сектора, наладить общий канал связи, а также распределить группы по всей территории поисков.

При этом группа изначально насчитывала 15 человек. Двое из снегоходчиков успешно вернулись на базу, их жизням ничего не угрожает. Источник уточнил, что самый старший из пропавших — Андрей М. 1972 года рождения, а самый младший участник похода Артур К. родился в 1988 году.

Подчеркивается, что в районе поисков уже второй день бушует метель, из-за чего видимость ограничена всего десятью метрами.

Источник 5-tv.ru сообщил, что шансы переждать непогоду у пропавшей группы все-таки есть, если им удалось разбить временный лагерь. К тому же известно, что снегоходчики располагают всем необходимым для этого: запасом еды, воды и топлива. Кроме того, их экипировка способна защитить от холода.

По последним данным поисковая операция временно прекращена из-за наступления темноты и продолжится утром.

