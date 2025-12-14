Высокий экспортный потенциал: Индия определила до 300 видов товаров для торговли с Россией

Индия определила до 300 видов товаров для торговли с Россией

Сейчас экспорт этих товаров оценивается в 1,7 миллиарда долларов.

Власти Индии определились с 300 видами товаров, которые будут поставляться на экспорт в Россию. Об этом сообщает PTI со ссылкой на представителя правительства.

В списке экспортных товаров:

машиностроительная продукция;

фармацевтические товары;

сельскохозяйственная продукция;

химикаты.

По данным СМИ, названные выше позиции обладают «высоким экспортным потенциалом» для поставок в РФ. В публикации отмечается, что сейчас экспорт из Индии в Россию оценивается в 1,7 миллиарда долларов.

Ранее президент России Владимир Путин во время своего визита в Нью-Дели указал на углубление сотрудничества РФ и Индии по всем вопросам. Об этом сообщал 5-tv.ru. В рамках визита подписаны сразу несколько новых соглашений — о развитии судостроения, поддержке взаимных инвестиций на 100 миллиардов рублей, о сотрудничестве в фармакологии.

В прошлом году взаимный товарооборот вырос почти в два раза — до 65 миллиардов долларов. Российский экспорт здесь явно доминирует. Уравновесить торговый баланс — одна из главных целей совместной работы.

