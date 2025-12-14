Картину Пикассо за 1,1 миллиона долларов разыграют в лотерею

Фото: Reuters/Benoit Tessier

Участие в розыгрыше стоит 100 евро.

Произведение Пабло Пикассо будет разыграно в международной благотворительной лотерее. За символическую сумму в 100 евро (9330 рублей. — Прим. ред.) участники получат шанс стать владельцами оригинальной работы художника. Об этом сообщило издание Hypebeast.

Речь идет об акции «1 Пикассо за 100 евро», которая пройдет весной 2026 года. Для участия необходимо приобрести билет стоимостью 100 евро, а сам розыгрыш запланирован на 14 апреля.

Главным призом станет картина «Голова женщины», созданная Пабло Пикассо в 1941 году. Портрет выполнен гуашью в серых тонах и изображает Дору Маар — возлюбленную и музу художника, с которой он познакомился в 1936 году. Оценочная стоимость работы составляет около 1,1 миллиона долларов.

Все средства, вырученные от продажи билетов, направят в фонд, занимающийся финансированием научных исследований, связанных с болезнью Альцгеймера.

Предстоящий розыгрыш станет третьим в истории проекта. В рамках первой лотереи, прошедшей в 2013 году, победителем стал житель Пенсильвании Джеффри Гонано, получивший картину «Человек в котелке». В 2020 году призом стала работа «Натюрморт», которую выиграла итальянка Клаудия Боргоньо.

