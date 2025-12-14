Фото: www.globallookpress.com/PRESIDENT OF UKRAINE

Киев рассчитывает на поддержку со стороны Запада.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности отказаться от стремления Украины к вступлению в НАТО в случае получения надежных двусторонних гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и европейских государств. Об этом сообщила газета Financial Times.

По словам Зеленского, Киев обсуждает формат обязательств, которые по своему содержанию были бы сопоставимы с механизмами коллективной защиты, закрепленными в статье 5 Североатлантического договора. Он отметил, что Украина рассчитывает на подобные гарантии не только от США, но и от европейских партнеров, а также от ряда других стран, включая Канаду и Японию.

Зеленский также подчеркнул, что возможные договоренности в рамках урегулирования ситуации потребуют взаимных компромиссов. В связи с этим он допустил обсуждение решений, затрагивающих прифронтовые территории. При этом глава киевского режима уточнил, что официальный ответ Вашингтона на обновленные предложения Киева на данный момент не получен.

Ранее 5-tv.ru информировал, что в Берлине запланированы переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского и представителей США. В частности Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уже прибыли в столицу Германии.

