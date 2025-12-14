Орбан поставил под сомнение будущее Рютте на посту генсека НАТО после его слов о России

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elme

США выступают за мирное урегулирование, тогда как Европа демонстрирует настрой на продолжение конфронтации.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил сомнение в том, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сможет сохранить пост после недавних заявлений о возможном военном конфликте блока с Россией. Об этом глава венгерского правительства заявил в беседе с порталом Mandiner.

«Слова Марка Рютте тревожат, потому что, помимо напоминаний об ужасах войны прошлого, они противоречат тому, что говорят США. Вопрос в том, что на это скажет американский президент, останется ли у генерального секретаря НАТО после этого должность?» — уточнил он.

Также Орбан отметил, что внутри Североатлантического альянса сформировалась беспрецедентная ситуация, в которой Соединенные Штаты выступают за мирное урегулирование, а европейские страны, напротив, демонстрируют настрой на продолжение конфронтации.

Поводом для такого высказывания стали заявления Марка Рютте, от 11 декабря, в которых он призвал европейские государства готовиться к масштабному военному противостоянию, сопоставимому с войнами прошлого века. При этом генсек НАТО подчеркнул необходимость увеличения оборонных расходов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя позицию генсека альянса, заявил, что тот «сам не знает, о чем он говорит».

