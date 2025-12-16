Не с понедельника, а сразу: 5 полезных привычек на первую неделю после Нового года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Продуманное меню и сбалансированный сон — не про скуку и ограничения, а про освобождение от тяжести и улучшение настроения.

Новогодние праздники ассоциируются с радостью, отдыхом и продолжительным застольем. Однако очень часто в первые рабочие дни января за этим изобилием следуют усталость, тяжесть в теле, отеки и желание срочно «очиститься» и все начать заново. Избежать этого сценария можно, если выработать несколько полезных привычек до начала «марафона объедания».

Праздник начинается с планирования

Продуманное меню — это не про скуку и ограничения, а, наоборот, про освобождение от тяжести. Если список блюд составлен заранее, исчезает спешка, паника и желание приготовить все и сразу. Достаточно учесть формат праздника и вкусы гостей, а также заранее включить в меню более легкие позиции — овощи, фрукты, салаты, рыбу.

Важно и питание между застольями. В обычные приемы пищи лучше придерживаться привычного, сбалансированного рациона. Поможет сочетание белков с овощами и отсутствие алкоголя при каждом приеме пищи.

Отдельное внимание стоит уделить 31 декабря. Голодание в течение дня — прямой путь к перееданию ночью. Полноценный завтрак, нормальный обед и сытный ужин помогут подойти к праздничному столу без «волчьего аппетита» и наслаждаться едой без последствий.

Изобилие на столе часто работает против тех, кто съедает все приготовленные блюда. Огромное количество салатов, закусок и горячего не только перегрузит организм, но и приведет к усталости до начала праздника. Часть еды в итоге испортится или будет доедена через силу.

Гораздо разумнее сократить количество позиций и оставить только любимые блюда. Горячее можно перенести на следующий день, а в новогоднюю ночь ограничиться закусками и легким десертом. Это экономит не только продукты и деньги, но и силы.

Сделать праздничный стол менее калорийным проще, чем кажется. Даже традиционные салаты легко адаптировать под это. Стоит только заменить майонез на йогурт с горчицей, уменьшить долю картофеля в меню, использовать отварную птицу вместо жирной колбасы.

При этом некоторые блюда лучше исключить совсем. Например, «селедка под шубой» — сочетание сразу нескольких калорийных компонентов, которое быстро перегружает организм. Осторожность стоит проявлять и с тарталетками из песочного теста: сами по себе они калорийны, а в сочетании с жирными начинками превращаются в углеводную «бомбу»

Замените «кому переедания» на движение

Праздничная еда тяжелая по составу, так как в ней много жира, соли и специй. В сочетании с алкоголем она часто приводит к изжоге, вздутию и общему ухудшению самочувствия. Умеренная физическая активность помогает организму справляться с нагрузкой, улучшая работу желудочно-кишечного тракта.

Важно избегать чрезмерных тренировок, особенно после употребления алкоголя. Оптимальным вариантом станут прогулки, плавание, легкая разминка, катание на коньках или лыжах. Такая активность ускорит обмен веществ, поможет вывести лишнюю жидкость и, в целом, облегчит состояние без вреда для сердца и сосудов.

Новогодние каникулы нередко прибавляют на весах до двух килограммов, значительная часть которых заключается в задержке жидкости. Соленые закуски и алкоголь усиливают отеки, особенно у людей с избыточной массой тела. Справиться с этим поможет движение. Начать можно с простых десяти тысяч шагов в день, зимних активностей на свежем воздухе, отказа от использования лифта. Холод дополнительно стимулирует энергозатраты организма, чтобы вернуться в форму.

Умейте говорить «нет»

Умение говорить «нет» очень важно, особенно за праздничном столом, если вы не хотите позже пожалеть о совершенной трапезе.

Не бойтесь смело отказывать гостям и своим родственникам, которые предлагают вам лишнюю порцию алкоголя или «еще ложечку салатика», если вы уже чувствуете насыщение.

Пейте больше воды

В праздничной суете можно легко забыть о питьевом режиме, тогда как вода влияет на обмен веществ, работу гормонов, состояние кожи и пищеварение. В среднем рекомендуется около 30 миллилитров воды на килограмм веса.

Важно помнить, что чай, кофе, соки и газированные напитки не заменяют чистую воду. Алкоголь, наоборот, усилит обезвоживание, поэтому правило «бокал вина — стакан воды» поможет снизить нагрузку на организм.

Сон — ваш главный ресурс

Даже в выходные и праздники стоит сохранять стабильный режим сна. Ложиться спать раньше и высыпаться важно для поддержания нервной системы и гормонального баланса.

Сон в промежутке с 22 до 00 часов считается самым восстанавливающим. Для легкого засыпания подойдут короткие медитации или дыхательные практики, помогающие снять напряжение и переключиться в режим отдыха.

