Трагедия в Одессе: подросток подозревается в убийстве семьи бывшей подруги

Полиция техасского города выясняет мотивы стрельбы в жилом доме.

В городе Одесса американского штата Техас подросток застрелил мать, брата и сестру своей бывшей девушки. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Прибывшие по вызову сотрудники полиции обнаружили в доме тела трех человек. По подозрению в совершении преступления был объявлен в розыск 15-летний подросток, который покинул место происшествия, однако был задержан спустя сорок минут.

Начальник полиции Майк Герке сообщил, что бывшая девушка подозреваемого не получила физических травм.

«Конечно, после того, что произошло с ее семьей, нельзя сказать, что с ней все хорошо, но телесных повреждений у нее нет», — отметил он.

В ходе предварительного расследования установлено, что подросток намеревался напасть на бывшую возлюбленную возле школы, однако в последний момент изменил план и направился к ее дому. Проникнув внутрь, он открыл огонь по находившимся там родственникам девушки. В результате погибли 39-летняя Джессика Родригес, мать девушки, ее девятилетний брат и 13-летняя сестра.

Следственные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств трагедии.

