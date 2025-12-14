Новорожденный скончался после домашних родов в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Следственные органы устанавливают детали произошедшего инцидента.

Младенец умер в Москве спустя примерно час после появления на свет во время домашних родов, прошедших в надувном бассейне. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По имеющейся информации, у 27-летней женщины начались самопроизвольные роды. После рождения ребенок около получаса находился в воде, а примерно через час после появления на свет перестал подавать признаки жизни.

Реанимационные мероприятия, предпринятые для спасения младенца, результата не дали. Женщину после случившегося доставили в медицинское учреждение.

Причины и все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти 29-летней Кристины Илющенко, которая скончалась в день планируемой выписки из роддома в Алматы. После рождения ребенка женщина первоначально была выписана из Центра перинатологии и детской кардиохирургии Алма-Аты, однако спустя несколько дней вновь обратилась за медицинской помощью из-за болей в груди. Врачи диагностировали у нее мастит и лактостаз, после чего пациентку госпитализировали повторно — вместе с новорожденным.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.