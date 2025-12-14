Россиянка пострадала во время стрельбы на пляже в Сиднее

Фото: Reuters/@bonusik28 via X

Женщину госпитализировали.

Гражданка России получила ранение во время теракта в Сиднее. Об этом в беседе с RT рассказали знакомые пострадавшей.

«Она приехала на праздник на пляж Бондай-Бич. Там праздновали первый день Хануки. Там было много евреев, много русскоговорящих», — отметили собеседники издания.

Получившая ранение женщина передала знакомым, что травмированных в происшествии людей очень много. Ее саму госпитализировали в больницу. Отмечается, что угрозы жизни россиянки нет.

Другая россиянка передала RT информацию о том, что не смогла попасть на пляж.

«Я долго искала место для парковки, но не нашла и уехала. Через 15 минут после этого произошел теракт», — поделилась она.

Известно, что стрельба была открыта в районе пляжа Бонди 14 декабря. В этот момент на берегу проходило мероприятие, посвященное еврейскому празднику Ханука. Вооруженные преступники обстреливали людей, пришедших на пляж.

В результате нападения погибли 12 человек, еще 29 получили ранения различной степени тяжести. Одного нападавшего застрелили на месте, а второго ранили. Третий предполагаемый злоумышленник сдался полицейским.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о теракте в Сиднее. Об этом сообщал 5-tv.ru.

