Не только сериалы: лучшие турецкие фильмы про Новый год

Фото: Фото: Кадр из х/ф «Новогодняя ночь», реж.: Озан Ачыктан, 2022г

Подборка согревающего сердце кино про самый волшебный праздник.

Первые дни января — салаты съедены, новые еще не приготовлены, а диалоги из «Иронии судьбы» уже можно декламировать по памяти? Неожиданный ответ на вопрос, что посмотреть, прилетает из Турции. Оказывается, снимают там не только сериалы, но и неплохое кино, а среди местных работ есть и те, что посвящены главному празднику года. Мы нашли несколько интересных картин, которые идеально передают тот самый «искристый» настрой.

«Новогодняя ночь» (2022)

Фото: Кадр из х/ф «Новогодняя ночь», реж.: Озан Ачыктан, 2022г

Жанр: комедия

Звезды: Фатих Артман, Алина Боз

Идеальная новогодняя вечеринка? Дидем ее уже спланировала до мелочей. Родные, гости, праздничный стол… Но в последний момент вмешивается карантин, и все планы рушатся. Муж главной героини Озан, недолго думая, решает: раз свои не могут приехать, позовем соседей! Так под одной крышей оказывается самая неожиданная и пестрая компания.

Итог: очень жизненная история о том, что праздник — это не про идеальный сценарий, а про тех, кто рядом.

«Веселая жизнь» (2009)

Фото: Кадр из х/ф «Веселая жизнь», реж.: Йылмаз Эрдоган, 2009г

Жанр: комедия, драма

Звезды: Йылмаз Эрдоган, Бюшра Пекин

Один из самых кассовых и любимых фильмов в самой Турции. Ресторан главного героя картины Ризы прогорел. В отчаянии он соглашается на подработку… Санта-Клаусом. Сам он толком не знает, кто это такой, но жизнь заставляет вжиться в роль.

Это не просто комедия. Через историю Ризы режиссер (он же и сыграл главную роль) показывает всю Турцию: блестящие торговые центры и бедные районы, западный лоск и восточные традиции. Получается трогательно, смешно и очень по-человечески. Идеальный фильм, чтобы за чашкой какао задуматься о самом главном.

Итог: турецкое новогоднее кино — это не про снеговиков и упряжки, а про семью, которая оказывается рядом, про надежду в трудные времена.

«Два мира, одно желание» (2025)

Фото: Кадр из х/ф «Два мира, одно желание», реж.: Кетджхе, 2025г

Жанр: драма

Звезды: Ханде Эрчел, Мэтин Акдюльгер

А вот и главная новогодняя премьера этого года — фильм «Два мира, одно желание». Если искать сравнение, то это очень красивая, немного наивная, но по-настоящему добрая сказка для взрослых. Гарантируем, к финалу даже самые скептичные зрители могут украдкой смахнуть скупую мужскую слезу или по-девичьи взгрустнуть.

Исполнительница главной роли, звезда Ханде Эрчел, даже приезжала в ноябре в Москву на премьеру. Ее партнер — Мэтин Акдюльгер (помните его по «Великолепному веку»?) — играет неуверенного в себе археолога Джана. Дуэт получился спорным: не все поверят, что эта яркая успешная юристка Бильге и мягкий мечтатель Джан — идеальная пара. Но сыграно все настолько искренне, что это прощается.

Классическая история «дети пообещали встретиться, когда вырастут, но потерялись» получает магический новогодний поворот. 1997 год, больница. Мальчишка Джан боится рентгена, а девочка Бильге, только что перенесшая операцию на сердце, утешает его и делится мороженым. Она говорит ему верить в сказки. Эта пятиминутная встреча меняет его жизнь — он становится археологом, вдохновленный ее рассказом об Одиссее.

А волшебство где? А вот здесь самое интересное. За пару дней до Нового года исполняется его детское желание… и они начинают слышать мысли друг друга на расстоянии! Поклонники нашумевшего фильма «Между небом и землей» узнают этот трюк, но тут он подается в особом, турецком стиле.

Итог: если любите романтичные, немного грустные и очень красивые новогодние истории — это ваш вариант.

А как празднуют Новый год в Турции?

Пока смотрите фильмы, будет интересно узнать пару деталей о по-настоящему турецком Новом годе:

Весело, но недолго. Новый год в Турции отмечают не так масштабно, как религиозные — отдыхают турки всего-то пару дней, но зато очень весело, особенно в больших городах.

Новый год в Турции отмечают не так масштабно, как религиозные — отдыхают турки всего-то пару дней, но зато очень весело, особенно в больших городах. Обязательная программа . Турки собираются на пышный ужин в кругу семьи или друзей. На столе часто оказывается индейка (замена традиционному рождественскому гусю) и море сладостей, включая знаменитую пахлаву.

. Турки собираются на пышный ужин в кругу семьи или друзей. На столе часто оказывается индейка (замена традиционному рождественскому гусю) и море сладостей, включая знаменитую пахлаву. Лотереи и азарт . Национальная лотерея в канун Нового года — это почти ритуал! Билеты скупают все, надеясь на чудо.

. Национальная лотерея в канун Нового года — это почти ритуал! Билеты скупают все, надеясь на чудо. Носки . Есть забавное поверье: если надеть красные носочки и положить в них монетку, следующий год будет финансово удачным.

. Есть забавное поверье: если надеть красные носочки и положить в них монетку, следующий год будет финансово удачным. Стамбул — это фейерверк. Вид на Босфор, усыпанный огнями кораблей и озаряемый грандиозными салютами на Новый год — зрелище, которое стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что мода на медиа в жанре тру-крайм меняет границы допустимого.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.