Полиция Австралии признала стрельбу на пляже в Сиднее терактом

Инцидент произошел во время массового мероприятия и привел к большому числу жертв.

Комиссар полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс Мол Ланьон 14 декабря заявил, что стрельба на пляже Бонди в Сиднее квалифицируется как террористический акт. Об этом сообщает портал news.com.au.

Заявление было сделано в ходе пресс-конференции, посвященной расследованию происшествия.

«В связи с обстоятельствами инцидента, произошедшего сегодня вечером в 21:36, я заявляю, что это террористический акт», — сказал Ланьон, комментируя действия нападавших.

По словам комиссара, по предварительным данным, в момент нападения на пляже находилось не менее одной тысячи человек. Он также отметил, что следственные органы на данный момент не располагают подтвержденной информацией о возможном участии третьего нападавшего, и проверка всех версий продолжается.

Стрельба произошла вечером 14 декабря в районе пляжа Бонди во время мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука. Вооруженные преступники открыли огонь по людям, находившимся на территории проведения праздника.

В результате нападения погибли 12 человек, еще 16 получили ранения различной степени тяжести. По данным news.com.au, один из нападавших был застрелен на месте, второму оказали медицинскую помощь. Третий предполагаемый злоумышленник самостоятельно сдался сотрудникам полиции.

