Больше 40 выстрелов: очевидец рассказал о нападении на праздник Хануки в Сиднее

Люди в первую секунду приняли стрельбу за фейерверки

Очевидец стрельбы на пляже Бонди в Сиднее рассказал о моменте нападения, в котором погибли 11 человек, включая одного из стрелков. Мужчина сидел на траве вместе с друзьями, когда раздались выстрелы — сперва они приняли звук за фейерверки, однако хлопки не прекращались. В общей сложности террористы выстрелили порядка 40-50 раз за две-три минуты.

После десятисекундной паузы раздалось еще два выстрела. Убийцы вели огонь со стороны парковки на Норт-Бонди, рассказал свидетель.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что неизвестные устроили бойню на пляже в Сиднее во время праздника Хануки. Жертвами стали 10 человек, включая детей и одного полицейского. Один из стрелков был ликвидирован огнем правоохранителей, второго с ранением доставили в госпиталь. Правоохранители считают, что нападение было спланированным и намеренным. Специальные службы также обследовали район в поисках взрывчатки, которую могли заложить нападавшие.

