Полиция ликвидировала одного из стрелков на пляже в Сиднее
Фото: EPA/ТАСС; 5-tv.ru
В результате нападения погибли десять человек, включая нескольких детей и полицейского.
Одного из террористов, расстрелявших посетителей пляжа в Сиднее, ликвидировали, а второй госпитализирован с ранениями. Об этом пишет австралийский портал news.com.
Десять человек, которых ранили стрелки, погибли — среди них есть дети и один полицейский, пишет издание NewsWire. Преступники открыли огонь на пляже Бонди, во время празднования национального еврейского торжества Ханука.
В полиции предполагают, что нападение, о котором ранее писал 5-tv.ru, планировалось в течение нескольких месяцев.
Правоохранители продолжают обследовать район в поисках взрывчатки, которую могли заложить террористы. Ранее в полицию поступила неподтвержденная информация о том, что перед началом стрельбы злоумышленники заминировали местный пешеходный мост.
На видеоролик, опубликованный в X, попал момент, когда очевидец бросился на одного из стрелков, пытаясь обезоружить его. Боевики были вооружены как минимум тремя единицами полуавтоматического огнестрельного оружия. Когда в «скорую помощь» сообщили о случившемся, на место нападения отправили несколько медицинских бригад и вертолетов.
