«Я вам запрещаю»: кого Джереми Кларксон не пустит в свой паб

Телеведущий объяснил свое решение несогласием с налоговой политикой правящей партии.

Британский телеведущий Джереми Кларксон 13 декабря объявил о запрете на посещение принадлежащего ему паба для всех депутатов от правящей Лейбористской партии Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости.

О своем решении Кларксон публично сообщил в социальной сети X. Он подчеркнул, что ограничение распространяется на всех представителей лейбористов.

«Для ясности: я запретил всем депутатам от Лейбористской партии заходить в свой паб», — написал телеведущий.

При этом Кларксон сделал исключение для одного парламентария. Речь идет о депутате Маркусе Кэмпбелле Сэворсе, который на прошлой неделе был исключен из фракции Лейбористской партии. Поводом для этого стало его голосование против правительственного бюджета.

Недовольство телеведущего связано с политикой повышения налогов, проводимой действующими властями Великобритании. Кларксон ранее неоднократно критиковал курс лейбористов и лично премьер министра страны Кира Стармера.

Так, 8 июня телеведущий заявлял, что Стармер стремится выглядеть воинственно, однако, по его мнению, это у него не получается. Кларксон также отмечал, что его тревожит перспектива сохранения Стармером поста премьер министра еще на четыре года.

