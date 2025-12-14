Трамп пригрозил Таиланду и Камбодже пошлинами из-за приграничного конфликта

Фото: Reuters/Aaron Schwartz

Американский президент заявил о готовности использовать торговые меры для давления на стороны конфликта.

Президент США Дональд Трамп 13 декабря пригрозил Таиланду и Камбодже введением торговых пошлин в случае продолжения боевых действий между двумя странами. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Американский лидер рассказал, что сделал соответствующее предупреждение во время телефонного разговора с руководителями Таиланда и Камбоджи.

«Я только что, 10 минут назад, использовал пошлины для урегулирования новой эскалации между Таиландом и Камбоджей. Я сказал: «Если вы будете воевать, то я не только отменю нашу торговую сделку, но и введу пошлины в отношении ваших стран», — заявил Трамп в интервью изданию.

Президент США подчеркнул, что считает тарифы эффективным инструментом давления во внешней политике. При этом он выразил обеспокоенность тем, что Верховный суд США может признать часть подобных мер незаконной, назвав такую возможность «ужасной».

Обострение ситуации произошло после того, как 8 декабря военные Камбоджи открыли огонь по тайской базе Анупонг. В результате инцидента один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения. Армия Таиланда на фоне происходящего призвала жителей приграничных районов эвакуироваться в укрытия из-за угрозы дальнейшей эскалации.

Уже на следующий день боевые действия развернулись вдоль всей совместной границы Таиланда и Камбоджи, протяженность которой составляет 817 километров. Столкновения затронули пять регионов и сотни мирных жителей с обеих сторон. Ранее спорные приграничные территории неоднократно становились причиной вооруженных конфликтов между двумя государствами.

12 декабря Трамп сообщил о согласии Таиланда и Камбоджи на прекращение огня и соблюдение ранее заключенного мирного соглашения. Он отметил заинтересованность сторон в мирном урегулировании и сохранении торгово экономических связей с США, однако позже премьер министр Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил о намерении продолжить боевые действия на границе.

