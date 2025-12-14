Ни дня без подвига: Овечкин вышел на десятое место по очкам в большинстве в НХЛ

Овечкин обогнал Ягра и вышел на десятое место по очкам в большинстве в НХЛ

www.globallookpress.com/John Woods

В ночь на воскресенье «Вашингтон» уступил в гостях «Виннипегу».

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял чистое десятое место в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству набранных очков при игре в большинстве.

Историческое достижение было зафиксировано в ночь на воскресенье в матче регулярного первенства НХЛ, в котором «Вашингтон» на выезде уступил «Виннипег Джетс» со счеом 1:5 (0:2, 0:2, 1:1). Овечкин отметился результативной передачей на 57-й минуте встречи, когда защитник Джейкоб Чикран реализовал численное преимущество своей команды.

Благодаря этой голевой передаче российский форвард довел общее количество очков, набранных в большинстве в матчах регулярных чемпионатов НХЛ, до 611. На его счету 328 заброшенных шайб и 283 результативные передачи при игре в формате численного преимущества.

Этот показатель позволил Овечкину обойти чеха Яромира Ягра и единолично занять десятое место в списке лучших бомбардиров в истории лиги при игре в большинстве. Абсолютным рекордсменом НХЛ по этому показателю остается канадец Уэйн Гретцки, набравший 890 очков.

Встреча с «Виннипегом» стала для «Вашингтона» третьим поражением в последних четырех матчах регулярного чемпионата. В свою очередь «Виннипег Джетс» сумел прервать серию из трех поражений подряд.

