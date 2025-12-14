Средства ПВО уничтожили 235 беспилотников над регионами России за ночь

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Основная часть атак пришлась на несколько приграничных и южных областей страны.

За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили 235 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа боевиков ВСУ над регионами страны. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Всего в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 235 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в официальном заявлении министерства.

С 23:00 13 декабря до 7:00 14 декабря по московскому времени было уничтожено 141 беспилотное воздушное средство. Наиболее значительное число дронов было сбито над Брянской областью — 35 аппаратов. Кроме того, 32 беспилотника были нейтрализованы над территорией Республики Крым, 22 — над Краснодарским краем, 15 — над Тульской областью, и 13 — над Калужской областью.

Семь беспилотных летательных аппаратов были уничтожены над Курской областью, четыре — над Рязанской и Ростовской областями, три над Белгородской областью, два над Ленинградской областью. По одному беспилотнику было сбито над Смоленской, Псковской, Новгородской и Московской областями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что днем ранее российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и нейтрализовали 41 беспилотный летательный аппарат боевиков ВСУ.

