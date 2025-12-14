Есть погибшие и раненые: неизвестный расстрелял учащихся университета в США

Фото: Reuters/Taylor Coester

Подозреваемый был одет в черный костюм, он остается в бегах.

Стрелок открыл огонь в Университете Брауна в Род-Айленде, убив двух человек. Об этом пишет Associated Press.

Еще девять человек получили тяжелые ранения. Трагедия произошла 13 декабря во время выпускных экзаменов. По данным телеканала NBC News, в общей сложности ранения получили до 20 гражданских.

Сотрудники ФБР оперативно прибыли на место происшествия. Агенты помогали раненым, сообщил глава ведомства Каш Патель. Мэр города Провиденс Бретт Смайли подтвердил, что девять пострадавших находятся в критическом состоянии. Руководитель Университета Брауна подтвердил, что жертвы были учащимися.

Подозреваемый был одет в черный костюм, он остается в бегах. Вскоре после инцидента президент США Дональд Трамп заявил, что убийца был задержан, однако позже полиция отозвала заявление. Американский лидер назвал случившееся «ужасной трагедией» и призвал молиться за жертв.

Ранее 5-tv.ru писал, что один студент погиб и один был ранен при стрельбе возле университета в Кентукки.

