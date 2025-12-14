Сколько? Стала известна средняя стоимость новогоднего стола

ЕМИСС: продукты для стола на Новый год обойдутся в 10 тысяч рублей

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Среди закусок самой дорогой будут бутерброды с икрой.

В 2025 году набор продуктов для новогоднего стола обойдется в среднем в десять тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за ноябрь.

В новогоднюю корзину вошли продукты для приготовления горячего блюда (курица, картофель и чеснок), овощная нарезка (помидоры, огурцы, зелень), закуски (соления, сыр, колбасы), а также бутерброды с икрой, фрукты и горячительные напитки (коньяк, игристое и столовое вина).

В России нет традиционного горячего блюда. Однако, как правило, вместо него выступает запеченная курица с картошкой. Согласно данным агентства, в уходящем году стоимость такого блюда обойдется примерно в 511 рублей. Салат «Оливье» выйдет чуть подороже — 576 рублей. А вот за «Сельдь под шубой» придется отдать всего 291 рубль.

Среди закусок самой дорогой будут бутерброды с икрой: цена на продукты для 12 человек составит 2 666 рублей. Средняя стоимость бутылки шампанского, главного напитка в праздничную ночь, — 425 рублей.

