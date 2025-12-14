«Взрослый напиток»: в Госдуме предложили запретить продажу детского шампанского

Фото: ©РИА Новости/Сергей Пятаков

По его мнению, такая продукция популяризирует алкогольную тематику среди детей.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить продажу «детского шампанского» в России. Соответствующее обращение парламентарий уже направил на имя министра промышленности и торговли Антона Алиханова. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

«Последовательно выступаю за запрет такого „уникального“ явления, как „детское шампанское“. Алкоголь опасен для здорового человека в любом количестве. Шампанское — это взрослый алкогольный напиток, происходящий из французской провинции Шампань, и по определению не может быть детским, тем самым вводя в заблуждение как детей, так и их родителей», — отметил депутат.

По мнению Хамзаева, шампанское — это напиток, рассчитанный только на взрослую аудиторию. При этом, как подчеркнул депутат, продажа обычного лимонада под видом детского шампанского — это популяризация алкоголя среди детей.

Парламентарий отметил, что «подобные словесные конструкции» разработали маркетологи, которые стремятся расширить аудиторию покупателей продуктов за счет привлечения несовершеннолетних. По словам Хамзаева, детское шампанское стоит в одном ряду с жевательной резинкой в форме сигарет, а также «детским наркотиком» из сахарной пудры.

