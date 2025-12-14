Шоу-бизнес 143
Хвоя за щекой: звезды на красной дорожке кинофраншизы «Елки 12»
Любимый «Октябрь» превратился в лес, ведь каждый метр украсили нарядным деревцем. А гости в тайне надкусывали кусочек ветки или разжевывали иголку, чтобы понять, настоящие ли елки…
У русских селебрити под конец года рот полон иголок, а не забот! Вот таким погружением пришлось заняться, ведь искусственные деревья были настолько реалистичными, что чуть не поссорили несколько человек в споре о том, что пластик, а что иголка со вкусом.
Наевшись хвои, мандаринов и напитавшись искрами игристого — у человека просто нет права сказать: «А у меня нет новогоднего настроения…» В кинотеатре «Октябрь» после состоявшейся премьеры «Елки 12» — это самое настроение есть абсолютно у всех! И даже суровый Дмитрий Нагиев улетел с просмотра на чарах русской зимы.
И какие новогодние чудеса без исполнения желаний. Прямо на красной дорожке для звезд стояло особенное деревце, где вместо игрушек висели мечты, присланные из детского дома. И кто же смог пройти мимо?
Кому достался самый большой wish list с «дерева желаний», почему Жора Крыжовников отменил теорию рукопожатий в «Елках», как Юлия Топольницкая проживает развод, кто поставил певицу MARGO на второе место, зачем Борису Дергачеву нужен снег, за кого приходится отрабатывать Дмитрию Журавлеву — об этом и многом другом в фоторепортаже 5-tv.ru.
Предупреждение! Звание звезды No1 закрепляем за Дмитрием Нагиевым. Во-первых, настроение на премьере было соответствующим самой настоящей уставшей от внимания звезде. Во-вторых, неординарный стиль — только взгляните на шапочку под погонами, на очки и дырочки. В-третьих, его чуть ли не разорвали фанаты, а хотя, может, они его как раз и разорвали, а после отпустили к нам… Ну а главное — Дмитрий главный герой этой зимней «саги»!
1/13 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Андреев
И ведь это совсем не оригинальная поза для фото от Дмитрия Журавлева… Это целый элемент в танце, который он исполнил перед вспышками фотокамер! На самом деле, ему просто приходилось отрабатывать позитив сразу за двоих — за себя и второго Дмитрия, который немного, совсем капельку устал! Два Димы — это сила!
2/13 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Андреев
Вот Борис Дергачев, например, вышел сегодня из дома не потому, что премьера у него, а ведь снег пошел! Нужно срочно идти и ловить флюиды праздника, а то с такой зимой не забалуешь… Главное — знать цель прогулки. Если, любуясь снегом, делать шажочки в сторону кинотеатра «Октябрь», то есть шанс пропитаться мандаринами, «Просекко» и уколоться «вечнозелеными»! На премьере с «елочки желаний» от детей Дергачев забрал себе аж три шарика и гордо пообещал: «Будет исполнено!»
3/13 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Андреев
Тина Стоилкович уже так уверенна в кадре, что как будто бы проживает свою лучшую жизнь именно тогда, когда слышит заветные команды «мотор», «на меня, а на меня посмотрите», «еще, еще, ай хороша» и другие. Принимаем Тину в ряды звезд?
4/13 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Андреев
Милаш, конечно, эта артистка Камова! Маша дебютирует второй раз в большом проекте и, кажется, зритель поставлен впервые в неловкое положение от того, что блогер в кино вызывает симпатию. Ну, а еще это просто кадр в кадре. Так что, принимайте Марию Камову в ряды звезд!
5/13 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Андреев
Леди зажигалки. Ольга Картункова с дочерью Викторией дали новогоднего жару за всех женщин на премьере. И мы от них узнали всякие рецептики, затеи и посмеялись от души с замечательными барышнями из мира юмора!
6/13 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Андреев
Мистер и миссис «не трогайте нас, журналисты»… Или Рузиль и Азиза Минекаевы! Но под уходящий год кармы принято отпускать и прощать, поэтому восхитимся красотой их лиц и луков! А безответная любовь, рано или поздно, дождется ответа!
7/13 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Андреев
Звезда номер, простите, два! Певица Марго Овсянникова только рада такому новому статусу, ведь затмил ее, как помните, сам Дмитрий Нагиев!
8/13 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Андреев
Слава Копейкин пришел отмечать премьеру «в удобном». Как минимум, следующий год — лошади и отдохнуть нужно успеть сейчас! Тем более, когда вокруг много елочек, игристого и мандаринов. Тут не до модных луков…
9/13 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Андреев
Юлия Топольницкая — «кино жена» Дмитрия Журавлева. Актриса поделилась, что их пара будет проживать развод, искать сбежавшего сына и прорабатывать свои кармические узлы… Ох, и «Елки», готовим платочки!
10/13 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Андреев
Жора Крыжовников и Ольга Долматовская крепко взялись за руки, ведь «теорию рукопожатий», которую все разыскивают в каждой части кинофраншизы, отменили! Так что лучше берите своих близких за руки сами, и нечего строить всякие теории! А вы как считаете? Надо ли вернуть старую добрую традицию первых «Елок»?
11/13 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Андреев
Актер Константин Белошапка с дочкой Ульяной от актрисы Дарьи Урсуляк. Доча не отходила от папы всю премьеру, и правильно, ведь после некоторых ролей «симпатичного мужчины» Константина стали окружать жутко влюбленные женщины… Одна даже подарила ему огромный букет! Артист признался, что был не рад. Вот так и играй красавчиков…
12/13 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Андреев
Батюшки, а чем же она дышит там? Вот так встречали «селедочку в шубе» гости премьеры. Ах, что не сделаешь ради борьбы за рейтинги и того, чтобы в новогоднюю ночь включили именно твою передачу…
13/13 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Андреев