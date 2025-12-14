Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Можно ли удалять нейротреки по требованию правообладателя?

Микки Маус уходит в нейросеть. И подружка Минни тоже, естественно, а с ними более 200 героев мультфильмов и комиксов, тех, что были созданы империей Disney. Золушка, та самая, нормальная, Симба, Муфаса, Дэдпул, Грут, Железный человек… Долго перечислять.

На три года их берет в аренду нейросеть SORA. Та, что рисует видеоролики по словесному описанию — вы ей текст, что вы хотите увидеть, она вам готовый ролик, еще и с озвучкой. Уверен, вы видели такие поделки. И вот теперь там официально поселятся персонажи Disney, и с ними можно будет делать что угодно. Все остальные эксперименты с персонажами будут считаться незаконными.

То же самое происходит и в музыкальной индустрии. Нейросеть SUNO, это лидер по генерации мелодий, пошла на похожее соглашение с лейблом Warner Music, тем самым, с которым сотрудничают Леди Гага, Coldplay, Green Day, Эд Ширан, Дуа Липа и другие.

То есть мы видим, что нейросети, которые изначально подавались как инструмент, дающий абсолютную свободу для творчества, на самом деле не могут существовать в вакууме, и постепенно вокруг новой технологии формируется юридический каркас.

Не без эксцессов, в том числе и у нас. Неделю назад в соцсетях завирусился ролик, где Нейроснегурочки поют песню из «Ну, погоди».

Но на свой мотив и со своим явно эротическим подтекстом. Миллионы просмотров, бешеный успех, и клип удалили со всех легальных площадок. Что случилось и что грозит тем, кто балуется с ИИ сейчас, рассказывает корреспондент «Известий» Иван Литомин.

Знакомые слова и почти наверняка знакомый мотив. Кавер на «Снегурочку». Лидер чартов с миллионами просмотров, прослушиваний, репостов на всех музыкальных площадках и в социальных сетях.

Сегодня это самая скандальная предновогодняя песня в России. Снегурочка в клипе — творение нейронки. Музыка тоже продукт программного кода. И лишь стихи принадлежат советскому музыканту и композитору Юрию Энтину. Их, как он заявил «Известиям», взяли без его ведома.

«Вы знаете, я теперь отношусь по-новому, чем вот у меня есть продюсер. Которому я дал право без меня, без моего участия, так как, как правило, он меня предупреждает, но вот по поводу этой истории он меня не предупредил. Он уже вступил в борьбу», — сказал советский музыкант и композитор Юрий Энтин в неофициальной беседе.

Борьба идет с блогером Сашей Комович. Как только «электронная Снегурочка» завирусилась, она объявила себя автором.

Выложила трек на всех музыкальных площадках. Роялти, отчисления за прослушивания, тоже, судя по всему, собрала и с автором стихов Энтиным не поделилась.

Когда дело касается продукта нейросети, вопрос об авторском праве стоит особенно остро. В комментариях к вирусному клипу Саша писала, что вроде как связывалась с «Союзмультфильмом», пыталась попросить права на использование песни и у самого Энтина, при этом на запросы и звонки от «Известий» блогер не отвечает. Вместо интервью удалила «Снегурочку» и выложила новый трек.

А затем и новый пост, где про претензии Энтина и авторские права ни слова. Зато почти через каждое предложение — реклама авторского курса по нейросетям. Цена почти двадцать тысяч с человека. Саша и тут продолжает зарабатывать деньги.

Случай со «снегурочкой» первый в России, когда нейротрек удаляют по требованию правообладателя. Но что делать с теми, кто под этот трек уже сделал свой контент?

Все эти многочисленные рилсы и ролики с удалением трека, получается, тоже становятся вне закона. И их тоже могут потребовать удалить. Но ключевой вопрос: а кто же настоящий правообладатель «электронной снегурочки»?

«У песни много составляющих. Помимо того, что есть автор музыки, есть автор слов, есть создатель фонограммы, и есть исполнитель. Но так как здесь были взяты только стихи, соответственно, в данном случае необходимо было получить согласие автора слов», — прокомментировала адвокат Татьяна Ткаченко.

Доступ к нейросети есть практически у каждого, и запрограммировать компьютер на создание хита не сложно. Искусственный интеллект на основе всего, что есть в интернете, за считанные секунды придумает музыку, напишет стихи и сделает трек по заданным параметрам. В любом стиле. Без каких-либо ограничений. Вот и балуются, выкладывая хиты Бродского, права на произведения которого принадлежат его наследникам.

Есть целый концерт Пушкина. Или вот рок-группа Анны Ахматовой. Ее творчество станет достоянием общественности только через десять лет.

Права на произведения Виктора Цоя принадлежат сыну Александру. Но вот нейроцой. Поет свои песни в открытом доступе. Собирая лайки, репосты, а главное, деньги за прослушивания и просмотры. А это нейрохой. Права на частушки «Сектора Газа» поделили между собой его московская студия и семья. Но интернет-блогерам это не помешало завирусить искусственный клип.

Блогеры заявляют свои права на нейротреки. Говорят, мол, мы не просто промт написали, а создали, по сути, новое произведение искусства.

Вот только является ли тот, кто пишет промт, настоящим автором? И как быть с авторством самой нейросети? Особенно если учесть, что искусственный интеллект ориентируется на те мелодии и звуки, что уже есть в интернете. Музыканты из группы Filatov& Karas говорят, мол, часто используют нейронку чисто в технических целях.

«У нас есть вокалисты в проекте, это Даша и Женя. Мы обучили нейросетку на их голоса. И для того, чтобы нам сделать демку и понять, как это будет звучать, им даже не обязательно приезжать в студию. Первая реакция была, приятно было поработать», — поделился участник группы Filatov& Karas Дмитрий Филатов.

В поисках вдохновения и образов нейросеть используют не только музыканты. Специально помечать контент, сгенерированный искусственным интеллектом, по закону сегодня не нужно. Но надо ли указывать соавторство нейросети?

«Скульптура называется Клеопатра. Искусственный интеллект мне помог на 50% сделать эскиз этой скульптуры. Все остальное моя работа намного», — отметила художник, скульптор Дарья Русских.

Скульптор Дарья Русских часто использует нейронку для создания эскизов. Это уже не технический момент, а полноценное творчество. ИИ по заданным параметрам перебирает миллиарды вариантов и выдает Дарье вроде как оригинальный результат. Но девушка все равно уверена: художник здесь она.

«Я себя считаю автором работы, потому что искусственный интеллект дает мне только скелет моего эскиза и соавтором не может выступать», — заявила художник, скульптор Дарья Русских.

Коллега Дарьи — художник и дизайнер Гоша Острецов к нейросети относится с осторожностью. Серия работ в его галерее «Девушка и робот» во всей полноте выражают его отношение к электронной живописи и нейрохудожникам.

«Робот с искусственным интеллектом. Он практически как человек. Почему они такие счастливые? Женщины? Потому что они освобождены от моральных обязанностей. Как в искусственном интеллекте, ты ему ставишь задачу, он ее исполняет», — пояснил художник Гоша Острецов.

К роботу обращается и сам Гоша. Но скорее за вдохновением. Является ли в этом случае нейросеть соавтором произведений Гоши Острецова? А все те создатели образов и прообразов, на которые ориентируется нейронка?

«Я не такой большой профессионал, ставлю задачи не очень правильно. Интернет он как бы в помойке всей этой копается. И вдруг в этой помойке возникают шаблоны, и он выдает очень забавный результат», — объяснил художник Гоша Острецов.

И если вписывать нейронку в соавторы художники, скульпторы и музыканты не спешат, то спорить и бороться с создателями нейросети за свои права считают необходимым. В июне киностудии «Дисней» и «Юниверсал» подали иск к «Миджорни» за нарушение авторских прав. Нейросеть якобы в своих продуктах использовала образы известных мультфильмов. И за каждое такое использование истцы требуют 150 тысяч долларов.

New York Times судится с OpenAI, а платформа Reddit с нейросетью Anthropic. Повод один и тот же, продукты нейросетей используют данные, которые охраняются авторским правом.

«Когда это развлечение, это одна история, но когда это становится глобальным, его надо ставить в определенные рамки. Это технологии. Все равно против них ты не пойдешь», — акцентировал Денис Клявер.

И вопрос популярности, причем как самих нейросетей, так и продуктов ими созданных, в сфере авторских прав ключевой.

«Одно дело, вы один раз на корпоративе исполнили. Другое дело, когда миллион просмотров, а значит миллион раз использовались ваши интеллектуальные права без вашего разрешения. Там есть и участие тех материалов, на базе которых искусственный интеллект это создавал. Это какие-то образцы голосов, образцы слов. В законе прямо это никак не урегулировано», — упомянул адвокат Михаил Салкин.

И в этом сегодня основная проблема. Нейросеть фактически никак не регулируется законом, а те, кто ее используют, называют авторами ее продуктов себя. Хотя, по сути, если разобраться, электронную «Снегурочку» создал искусственный интеллект по запросу Саши Комович, а настоящую, ту самую из мультфильма — автор стихов Энтин и композитор Гладков. Но парадокс в том, что претензии Энтин предъявляет Саше, интеллекту вполне естественному. Потому что именно она, вполне себе живой человек, управляет интеллектом искусственным и зарабатывает на его произведениях вполне себе реальные деньги.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.