Сооснователя пирамиды «Финико» депортировали из ОАЭ в Россию

Вместо сложной процедуры экстрадиции двоих россиян депортировали за нарушения на родину.

Вот это видео продолжительностью всего семь секунд на самом деле означает важный прорыв для российской правоохранительной системы. Эти граждане годами скрывались от правосудия в Объединенных Арабских Эмиратах, но Генпрокуратура нашла, судя по всему, ключик к ближневосточному ларчику.

Дело в том, что их не экстрадируют, то есть не выдают по запросу как обвиняемых, что долго и требует многих согласований, а их депортируют, за нарушение какого-то местного закона, пусть даже небольшое нарушение, их просто отправляют домой. Где, как говорится, уже заждались.

Еще бы, такие люди! Эдвард Сабиров и Ахмад Хамидов — «зумер» и «бумер», каждый добывал у людей деньги в соответствии со своим возрастом.

Сабиров — типичное дитя сытых нулевых, сооснователь финансовой пирамиды «Финико». Одно время гремели на всю страну, собирали залы и проводили марафоны. «Финикийцы» обещали супердоход, сыпали модными словечками типа «форекс», «фьючерс», «криптовалюта». А на деле выманивали деньги у очередных «мммщиков». На скамье подсудимых больше дюжины соучастников. Ущерб на сотни миллионов, только свидетелей по делу более тысячи проходит. Это «зумерский» подход.

Другой персонаж — Хамидов, решальщик из 90-х. Укрепившись сперва в Саратовской области, он отправился покорять Москву. Вот только бизнес выбрал необычный — торговлю должностями. Точнее он и его подельники так всем рассказывали, что у них связи и за определенную сумму все устроят. Для этого даже снимали офисы в тех же зданиях, где располагаются госструктуры. Показывали «корочки» и «гербовые бумаги». А дальше брали деньги и пропадали. Кто пойдет в полицию?

Но один из несостоявшихся по такой схеме «губернаторов», тоже из Саратова, стал слишком настойчиво требовать вернуть деньги. Его заманили и убили в Ницце. Его спутница чудом выжила, после выстрела в голову. С ее показаний все и началось.

Заметая следы, бандиты убили одного своего подельника, но уже в Турции, причем руки и голову жертве обезобразили кислотой. А еще одну свидетельницу попытались убрать на Украине. Но вышла осечка, так же, как в истории в Ницце, после чего преступники пустились в бега и залегли на дно, кто где.

Но вот, одного из главарей выковыряли в Арабских Эмиратах. И если раньше казалось, что «из Дубая выдачи нет», то выходит есть, вернее не выдача, а депортация. В ОАЭ дали понять, что деньги инвесторов — это хорошо, но даже из ближневосточного финансового рая можно вылететь, в два счета. Вылететь — в прямом смысле слова.

Видите, когда информация о жутких, в общем-то, преступлениях подается вот так, в картинках, то вроде как и не такие уж и жуткими кажутся эти преступления. Яркая форма отвлекает от содержания, от вопросов морали, понятия добра и зла.

