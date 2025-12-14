Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

У Киева всегда был путь естественного моста между Москвой и Европой.

Тупиковость ситуации для киевских властей создается установкой, что можно только так, и никак иначе, противопоставлением: мы будем либо с Европой, либо под Россией. Но это искусственная дихотомия, в которую Украину последовательно загоняли политики разных мастей, медиа и внешние игроки. Притом что география, история, экономика и культура Украины куда сложнее, чем бинарная схема «Запад или Восток».

«Из варяг в греки». У этой территории всегда был третий путь естественного моста между Россией и Европой. Этот путь не абстракция. Он был провозглашен в декларации о государственном суверенитете Украины, где торжественно провозглашалось, что новоиспеченная страна будет нейтральной, внеблоковой и без ядерного оружия. Ну, и где это все?

Так что Россия, добиваясь демилитаризации и денацификации, по сути очищает Украину от наносного, возвращает в исходное состояние.

И вроде как в США с этим стали соглашаться. Тем более даже в годы холодной войны мир не весь был поделен на два блока. Были нейтральные Австрия, Швейцария, Финляндия, которые имели от этого колоссальную выгоду, выстраивая отношения и с теми, и с теми.

К сожалению, сейчас эти страны качнулись в ту сторону, и ни одну из них нельзя назвать нейтральной, даже Швейцария присоединилась к санкциям против нас. Может маятник качнуться обратно? Может. Но доверие уже потеряно.

Есть ли примеры, кто и сейчас сохранил нейтралитет? Да! Причем на том же постсоветском пространстве. Туркменистан отметил 30-летие своего нейтрального статуса, который закреплен в конституции и утвержден генеральной ассамблеей ООН.

«Сделанный 30 лет назад руководством вашей страны выбор в пользу постоянного нейтралитета, по сути, определил стратегический вектор развития Туркменистана как независимого и суверенного государства. Государства, которое пользуется заслуженным уважением и авторитетом как в центрально-азиатском регионе, так и во всем мире», — отметил Владимир Путин на заседании Международного форума «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего», проходившего в Ашхабаде.

Все соседи Туркменистана были представлены на высшем уровне. Грузинский премьер-министр был, и ничего, а ведь не так давно у нас и в Грузии была восьмидневная спецоперация. Были делегации из Африки и Азии. Европейцы демонстративно проигнорировали, как и американцы.

Символом доверия между собравшимися стала вот эта совместная церемония, на которую все приехали на одном большом автобусе. Ситуация, которую на организованном в Европе мероприятии пока с трудом можно представить. Может ли это быть примером для Киева? Вполне. Вопрос, хватит ли мудрости тамошним элитам принять для себя правильное решение?

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.