Гоп-стоп по-европейски: чем грозит ЕС бессрочная заморозка активов России

Фото, видео: © РИА Новости/Мария Девахина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Планируемое криминальное решение ЕС грозит колоссальными последствиями для мировой финансовой системы.

На этой неделе ЕС принял решение заморозить российские активы бессрочно, по крайней мере, до окончания боевых действий на Украине.

Прессе это подается, как-то, что заморозка — решительный шаг к тому, чтобы эти активы вовсе изъять и передать Украине. Окончательно это должно решить на следующей неделе. Чем мы можем ответить, узнал корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

Новый ворох обысков и коррупционных задержаний на Украине. Еще без малого два с половиной миллиона долларов западной помощи пропало в оборонной сфере Незалежной. Зрада пришла и от украинских налоговиков из центрального аппарата, куда в среду нагрянули «Пинкертоны» из НАБУ.

И на фоне всех скандалов и провалов ВСУ на фронте — экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, выгуливающий на концерте новую пассию в танцующем декольте. И на все это Киеву нужно больше золота.

Может оттого зачастил, что понял — кошелек ЕС опустел, а нынешняя администрация США охладела к украинским проблемам. Остался фол последней надежды — откровенный грабеж.

«Я призываю как можно скорее продвинуться в вопросе использования российских активов», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

То, что всерьез обсуждаемая европейскими ястребами возможная передача Киеву замороженных российских активов, — это откровенный криминал и неприкрытое воровство, признают даже в центре Европы.

«Действительно есть лучшие решения, чем украсть деньги у российского центрального банка. Это тяжелый шаг. Я считаю, что это очень неразумно и необдуманно», — сказал премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.

Пойти на гоп-стоп вместе с Урсулой фон дер Ляйен и Кайей Каллас готовы далеко не все. А времени на принятие криминального решения мало.

«Мы должны и хотим использовать наш самый мощный из имеющихся инструментов: замороженные в Европе российские активы. Мы хотим как можно скорее достичь соглашения», — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

По данным американского издания Politico, речь о выделении Киеву 165 миллиардов евро: 25 миллиардов из них находятся на счетах частных банков разных стран евроблока и 140 — в бельгийском депозитарии Euroclear, где хранится большая часть российских активов. Впрочем, в западных СМИ звучат и другие суммы евронаглости — от 185 до 210 миллиардов евро.

«Европейский Союз изыскивает средства для поддержки киевского режима. А ресурсов у него не так много. В общем то, европейская экономика и европейская финансовая система переживают не самые простые времена», — прокомментировал директор Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич.

«Для Австрии, которая, к сожалению, сейчас полностью следует в русле ес-овской антироссийской политики, это тоже будет иметь, я просто уверен, определенные негативные последствия», — сказал посол России в Австрии Андрей Грозов.

А что вообще такое российские активы, которые оказались заблокированы в недружественных странах? И что там заморозили? Золотовалютные резервы Банка России. То есть, высокодоходную копилку страны. Не золотые слитки, они все давно хранятся в нашей стране, а валюта на иностранных счетах Центробанка, долговые ценные бумаги, а также процентные и другие виды доходов. Звучит сложно. Но евробюрократы вцепились во все это мертвой хваткой.

«Я думаю, что использование активов российского Центрального банка для финансирования выживания Украины — это не только моральный, но и во многих других отношениях правильный поступок», — прокомментировал глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Поясняя на пальцах: вот, вы решаете сделать вклад сто тысяч рублей. Но тут появляется сосед, который гадит под дверь. Вы его прижали к стенке и погрозили пальцем. Но сосед побежал жаловаться в этот самый банк. И вдруг в банке, хотя это даже не полиция, и говорят: «Деньги ваши станут наши». Рэкет, да и только. И российский ответ последует незамедлительно.

«Мы ожидаем, что будет возмездие. Со стороны русских это будет юридически обоснованное возмездие в сторону Euroclear», — сказала глава Euroclear Валери Урбен.

На Западе заморожены примерно 287 миллиардов евро российских активов. Большинство в ЕС, но есть еще Швейцария, США и не только. В нашей стране активов недружественных стран не меньше. США понимают это и отказываются поддержать европейских ястребов. Как и Япония, Венгрия, Словакия.

«Если это произойдет, примут они 18 — 19 декабря, в Еврокомиссии примут решение об изъятии российских активов, то это повлечет в мировой финансовой системе за собой очень большие изменения. Недоверие к Евросоюзу», — заявил чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь.

В конвенции ООН в пятой статье черным по белому: государство пользуется иммунитетом, в отношении себя и своей собственности. А еще устав ООН, международные банковские соглашения и не только. То есть, никто не имеет права конфисковать суверенные деньги. И такого в истории никогда не было.

«Я мог бы привести примеры стран на планете, которые бомбили четыре или пять стран, или даже оккупировали части этих стран без каких-либо оправданий, и, тем не менее, в отношении них соблюдают международное право. И нет никаких санкций. Нет замораживания активов. Ничего. Вот и все», — отметил финансовый аналитик Филипп Бешад.

При этом, после введения санкций доступа к нашим активам у нас фактически нет. И проверить нельзя, что там с ними. Кое-какие цифры только из депозитария Euroclear. Напрашивается цитата Высоцкого: «Где деньги, Зин?»

«Я не знаю, уже украдены российские активы, или нет. По сути, в некоторых случаях европейцы уже брали кредиты под них, как будто активы находятся у них в собственности. Что бы в Брюсселе ни делали, там нет никакой прозрачности», — рассказал немецкий политолог Харли Шлангер.

Против шулера всегда приходится сложно. Особенно, если ты до последнего надеешься, что с тобой играют честно. Но ловкость рук. Брюссель теперь тоже в роли так называемого наперсточника. Убеждает, что российские активы до сих пор в целости где-то лежат. Но вот где? И самый главный вопрос: есть ли шарик?

Надо сказать, что похищение российских денег уже началось. ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине больше 18 миллиардов евро из доходов от наших замороженных активов. На Украину они шли тернистым путем — через различные фонды. Дошли? Вопрос.

«Этим летом я был в Монако со своей прекрасной девушкой, мы катались по городу, и в обычный день 50% суперкаров Bugatti, Ferrari, вот это все, были на украинских номерах. Неужели мы думаем, что все это было честно заработано на Украине?» — задумался сын президента США Дональд Трамп-младший.

Все мы прекрасно понимаем, что европейские лидеры не держат своих слов: говорили, что не отправят Украине танки, — отправили, отказывались поставлять ВСУ дальнобойные ракеты и самолеты — все уже там. Хоть и в небольшом количестве. Вероятно, поэтому в Центробанке России решили не дожидаться саммита ЕС 18 декабря и подали на депозитарий Euroclear иск в суд. Пока не из-за кражи денег. А из-за невозможности ими распоряжаться.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.