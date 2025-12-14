Фото, видео: Reuters/Brian Snyder; 5-tv.ru

Мирный процесс вновь оказался в центре внимания на фоне давления со стороны США и активных попыток Британии, Франции и Германии повлиять на ход возможного урегулирования.

Успехи на фронте сделали возможным возобновление переговоров. Когда в Вашингтоне вместо уставшего идеалиста Байдена появился бизнесмен Трамп, в Белом доме быстро все просчитали и решили стать из стороны конфликта посредником.

И вот, кажется, мы вновь, как в 2022 году, дошли до обсуждения реальных положений. И вновь, как в 2022 году, на пути мирного процесса встал Лондон. В 2022 году хватило убеждений одного Бориса Джонсона, теперь в Лондоне понадобились усилия троих.

После этой встречи Зеленский дерзит американцам, а его постпред в ООН дерзит нам. Кстати, это тот же самый дипломат, что в свое время называл немецкого канцлера Шольца «ливерной колбасой». Был там послом, теперь в ООН, пошел на повышение.

От этого заливистого лая уже откровенно устали в США. Дональд Трамп впервые назвал Зеленского единственной помехой на пути мирного урегулирования.

«Зеленскому нужно быть реалистом, и меня действительно интересует, как долго еще ждать до выборов. Если посмотреть на опросы, я бы сказал, 82% украинцев требуют урегулирования. Они хотят, чтобы было достигнуто урегулирование», — заявил он.

Это очень важное замечание. Трамп фактически проводит разграничение — есть Зеленский, который цепляется за кресло и даже выборы не проводит, и есть украинский народ, где подавляющее большинство хотят уже скорейшего урегулирования. Когда «верхи не могут, а низы не хотят», то, если верить классикам, складывается революционная ситуация. А уж раздувать революции американцы умеют прекрасно. Майдан не даст соврать.

Надо отдать должное, Зеленский быстро учится на своих же ошибках. Он уже не перечит Трампу в открытую, но максимально петляет, отступая, как заяц, в надежде в конце концов всех обскакать.

И вот он предпринял очередной головокружительный кульбит — годами он твердил, что выборы невозможны, и вот после критики Трампа вуаля: нам, чтобы их организовать, 90 дней надо, а может и всего 60, но вы должны обеспечить безопасность.

Что в этом предложении, кроме откровенного лицемерия? Конечно, он клянчит перемирие. Остановку боевых действий. Передышку. Но о каком суверенитете Украины может идти речь, если ее управляющий призывает чужие войска?

Ну, и естественно замечу, что нам боевые действия не мешали проводить выборы любого уровня — и местные, и федеральные, и в раскуроченной врагами Судже сразу после освобождения голосовали. Всякое было. Были обстрелы избиркомов, были провокации дронами, были погибшие члены избирательных комиссий. Но мы не отнекивались. Не перекладывали ответственность.

А тут — новая оригинальная мысль: оказывается, территориальный вопрос Зеленский теперь хочет решить, спросив волю народа, референдумом. Он снимает с себя всякую ответственность.

Но есть ли шанс заставить его быть ответственным? И, несмотря на все эти ухищрения, мы сейчас ближе или дальше к дипломатическому урегулированию? Разбирался корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

На манеже все те же. Переговоры в жанре бродячего цирка. Зеленский мечется по Европе, наивно полагая, что это и есть мирный трек — Лондон, Брюссель, Рим, Ватикан — его чаще можно увидеть за рубежом, чем в Киеве.

Меняются города, но декорации все те же: где-то совсем уже вдали от стола переговоров, то на приставных стульчиках с Макроном и Мерцем, то странный ритуал на балконе Его Святейшества. Папа Римский не то, что держал дистанцию, а демонстрировал символическую отстраненность. Пригласили на полчаса, а на самом деле пока дошел по длинным коридорам через гвардейские блокпосты, поднялся по всем лестницам, потомился в предбаннике, хорошо если минут пять осталось.

Аудиенция с Джорджией Мелони стала еще большим ударом, полтора часа под нажимом итальянской подруги Трампа. Мелони якобы дала Зеленскому жесткий сигнал, который Corriere della Sera сводит к одной фразе: «Придется пойти на болезненные уступки». Так что отрепетированные улыбки — только для фотокамер.

В Лондоне даже Кот Лари сразу показывает свое истинное отношение — показательно вертит хвостом и устраивает дипломатический демарш, стоило киевскому гастролеру зайти еще и на высокий порог. А вот хозяин резиденции на Даунинг-стрит все еще не брезгует пожимать эти руки в то время, как Вашингтон с каждым днем все сильнее только выкручивает их. Один только Макрон тужится, показывая кулаки и упорно продолжая блефовать с картами.

«У нас на руках много карт. Это и финансирование, и поставки оборудования, и сопротивление Украины», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Так отчего же тогда на Зеленском и здесь лица нет? Какой уж там покерфейс, одна сплошная гримаса отчаяния. Если карта, то битая.

«Зеленский сейчас носится по Европе, потому что прекрасно понял — поддержка США резко просела. От Америки, если что-то и будет, то только за живые деньги, халявы больше нет», — прокомментировал депутат Бундестага от АдГ Гуннар Линдеманн.

Трамп в интервью Politico сравнивает Зеленского в самом деле с основателем печально знаменитого шапито, таким же нечистым на руку «принцем мистификации» — торгашом зрелищ.

«Он отличный продавец. Я зову его Финеас Тейлор Барнум. Он заставил жулика Джо Байдена выделить ему 350 миллиардов долларов. И посмотрите, что это дало. Он потерял около 20% территории страны. С Россией нелегко, потому что у России преимущество. И так было всегда, они намного крупнее. В этом смысле они намного сильнее», — отметил президент США.

А следом популярный британский еженедельник, который в обязательном порядке читают в Вестминстере, проходится катком и по Зеленскому, и по всей «европейской тройке». Бывают медвежьи услуги, а у них такие же объятия и больше ничего.

«Это не турне лидера, который побеждает. Это, безусловно, последняя гонка главы государства, который проигрывает, и проигрывает не только в военном плане, но и в политическом управлении своей страной», — заметил политолог Поль Антуан.

Но есть и второе дно у этого «глубинного государства». И оно тоже пробито. Российские пранкеры дозвонились до бывшего советника Джо Байдена, который не учуял подвоха и выдал, похоже, истинные планы и возможные тайные замыслы. Украине якобы советуют заключить фейковый мирный договор, с размытыми формулировками.

«Это даст украинцам возможность делать то, что им нужно. Это не будет жульничество, это будет размытый документ. Украине нужны возможности вооружиться и иметь много друзей, которые могут ей помочь с точки зрения безопасности», — рассказал советник по национальной безопасности бывшего президента США Джо Байдена Эрик Грин.

То есть все-таки прекращение огня, чтобы перевооружиться и затем возобновить боевые действия? Мир им совершенно невыгоден.

«Главный страх большинства этих лидеров — это проиграть войну на Украине, в которую они полностью ввязались четыре года назад, обещая своим народам, что Украина господина выиграет», — прокомментировал политолог, глава аналитического центра культурного и исторического наследия «Институт 1717» Эммануэль Леруа.

Закончится война на Украине, спровоцируют новую. Резкие выпады украинского постпреда в ООН теперь складываются в единую картину. Мельник в бешенстве даже не на ту мову перешел, заговорил по-русски, да еще и цитатами Глеба Жиглова.

«Дырку вы получите от бублика, а не Украину», — высказал постпред Украины в Совбезе ООН Андрей Мельник.

Но ведь лучше и не скажешь, только дырка от Украины в итоге может и остаться. Вот в чем истинная дилемма Зеленского: быстрый план или постепенное, но неминуемое выгрызание и дальнейшие потери. Sky News в свежей аналитике описывает эту безвыходную для Киева ситуацию шахматным термином «цугцванг»: и ходить нужно, и каждый следующий ход хуже предыдущего.

