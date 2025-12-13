Фицо выступил за восстановление экономического сотрудничества Словакии и РФ

Фото: © РИА Новости/Владимир Смирнов

Он также раскритиковал позицию ряда стран ЕС по конфликту на Украине.

Словакия считает необходимым восстановление полноценных отношений с Россией, в связи с чем правительство поручит министерству иностранных дел возобновить деятельность двусторонних комиссий по экономическому взаимодействию. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.

Глава кабмина выразил уверенность, что вооруженный конфликт на Украине завершится, и подчеркнул, что Братислава не намерена участвовать в закупках вооружений для Киева, даже если такая позиция вызовет недовольство со стороны Брюсселя. Он отметил, что страна не видит смысла в продолжении кровопролития.

«Я считаю, что мы должны очень быстро восстановить экономические отношения с Российской Федерацией. Я уже говорил вам, что попрошу министра иностранных дел возобновить работу смешанных комиссий», — сказал Фицо в эфире местного телеканала. Трансляция велась в YouTube.

Премьер-министр также обратил внимание, что для Словакии сотрудничество с Россией не является идеологическим выбором. По его словам, поставки российских энергоресурсов традиционно оставались наиболее выгодными для страны, включая газ и нефть.

