Российские лыжники Непряева и Коростелев завоевали квоты для участия в Олимпиаде

Спортсмены не прошли в топ-30 спринта, но получили необходимые Международной федерации лыжного спорта (FIS) баллы.

Российские спортсмены Дарья Непряева и Савелий Коростелев получили возможность выступить на Олимпийских играх 2026 года в Италии, завоевав квоту в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.

Непряева показала 39-й результат в квалификации, уступив победительнице, шведке Йонне Сундлинг, 9,67 секунды.

Коростелев финишировал 52-м, отстав от лидера на 8,32 секунды, также обеспечив себе участие в Играх.

Оба спортсмена выступали на турнире в нейтральном статусе. Для российских лыжников это стал первый старт на этапах Кубка мира с 2022 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Международный олимпийский комитет одобрил участие российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника в Олимпийских играх 2026 года. Атлеты получили право выступать под нейтральным флагом.

Сообщалось, что спортсмены успешно прошли все предусмотренные МОК проверки, а также завоевали олимпийские лицензии по итогам квалификационного турнира, организованного Международным союзом конькобежцев. Петросян и Гуменник стали первыми представителями России, которым разрешили участие в соревнованиях Игр-2026 в Италии.

