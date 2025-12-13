Глава Реутова Филипп Науменко скончался в возрасте 39 лет

Фото: Telegram/Филипп Науменко|Глава Реутова/F_Naumenko

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Политик не вышел из комы после ДТП.

Глава Реутова Филипп Науменко ушел из жизни в возрасте 39 лет. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в Telegram-канале.

До этого Науменко получил тяжелую черепно-мозговую травму в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло утром 7 декабря на 55-м километре трассы М-12 в Нижегородской области.

Впоследствии политик впал в кому. Несмотря на усилия врачей и проведенные операции, его не удалось спасти.

После ДТП Науменко сначала госпитализировали в центральную районную больницу в городе Выкса, затем с помощью санитарной авиации доставили в московский НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Его состояние на протяжении нескольких дней оставалось крайне тяжелым.

Также сообщалось, что предполагаемым виновником аварии был водитель служебного автомобиля. Он не рассчитал скорость и дистанцию, в результате чего произошло столкновение с крупным техническим транспортом. Водители обеих машин получили травмы.

Родился Филипп Науменко в Москве 28 декабря 1985 года. Он окончил Московский энергетический институт по специальности «Экономика и кредит», позднее получил юридическое образование в РАНХиГС. Карьеру в органах власти начал в 22 года. Позже работал в Московской областной думе. Затем занимал руководящие и депутатские должности в Балашихе.

Науменко вошел в команду главы Балашихи Сергея Юрова в качестве заместителя по вопросам экономического развития в 2017 году. Политик возглавил Реутов, сначала как исполняющий обязанности в 2023 году, а в январе 2024 года был официально утвержден в должности главы города решением Совета депутатов.

За годы работы Филипп Науменко награжден рядом ведомственных и общественных наград Московской области и Российской Федерации.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что умер заслуженный артист Республики Казахстан, актер Олег Прядко.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.