«Едем в путешествие»: Марк Богатырев рассказал о новогодних традициях

На новогоднем столе актера Марка Богатырева всегда есть торт «Наполеон»

Как в семье актера принято отмечать праздник?

Актер Марк Богатырев назвал торт «Наполеон» главным блюдом на новогоднем столе у своей семьи. О новогодних традициях звезда сериала «Кухня» рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере анимационного фильма «Три богатыря и свет клином», которая прошла в столичном кинотеатре «Художественный». Актер пришел на премьеру с четырехлетним наследником Данилой.

«Традиции простые: мы наряжаем елку, мы садимся за новогодний стол, вот, а потом едем в путешествие новогоднее», — поделился 40-летний актер.

На вопрос корреспондента о том, какое блюдо, кроме салата «Оливье», всегда находится на праздничном столе у артиста, Богатырев ответил, что это торт «Наполеон».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что народная артистка России Алена Яковлева и ее близкие всегда встречают Новый год с фильмом «Ирония судьбы». Легендарного героя советской новогодней киноклассики Ипполита сыграл ее отец — народный артист СССР Юрий Яковлев. Его дочь подчеркнула, что память о знаменитом родственнике в их семье жива.

