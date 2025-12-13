В рамках «Путешествия в Рождество» проходят мероприятия для семей участников СВО

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Москвичи и гости столицы могут отправить бойцам СВО видеопоздравления и подарки, а также принять участие в акции «Подвешенный мандарин».

Множество мероприятий, направленных на поддержку участников специальной военной операции (СВО), их семей, демобилизованных бойцов, жителей новых территорий страны, а также людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проходит в столице в рамках городского фестиваля «Путешествие в Рождество» и проекта «Зима в Москве». Эти инициативы сочетают праздничную атмосферу, спорт, искусство и благотворительность, помогая создать новогоднее чудо и усилить дух единства. Все мероприятия бесплатные и доступны по приглашению для целевой аудитории.

Видеопоздравления и праздничные спектакли

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Все дни фестиваля «Путешествие в Рождество», который продлится до 11 января, каждый юный посетитель мастер-классов на площадке «Кинодом» имеет возможность записать видеопоздравление с теплыми пожеланиями для участников СВО. Это поможет создать атмосферу поддержки и благодарности. Создать яркое запоминающееся видеосообщение героям можно в конце каждого занятия в будни с 15:00 до 18:45, в выходные и праздники с 12:00 до 18:45 на площадках на улицах Городецкой (владение 1), Перерве (владение 52) и на площади Славы (Волгоградский проспект, владение 119).

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Кроме того, с 27 декабря по 11 января в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» ребят из семей участников СВО ждут детские новогодние мероприятия. Они могут посмотреть постановки по мотивам самых любимых сказок, таких как «Щелкунчик» и «По щучьему велению». Рассказчиками выступят актеры театра, кино и сериалов. Более 30 часов спектаклей пройдут на 15 окружных фестивальных площадках.

Хоккейный матч и праздник для участников СВО

13 декабря на катке фестивальной площадки на Сухонской улице (владение 6, строение 1) состоится благотворительный хоккейный матч между командами «Легенды хоккея России» и «Сборная блогеров». В составе первой команды — Андрей Зубарев, Алексей Емелин, Виталий Прошкин и Максим Рыбин, а во вторую команду войдут Hockey Brothers NBSK, Slap Shot и IVHockey, а также знаменитости из мира медиа и спорта, среди которых блогер Тим Сорокин, телеведущий Тимур Соловьев и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный. Участники матча принесут подарки и сувениры для бойцов СВО. Кроме того, спортсмены подпишут шайбы и клюшки. Присоединиться к поздравлению и передаче открыток, сувениров и подарочных наборов для бойцов, находящихся на лечении, может каждый желающий. Организаторы направят их в профильный госпиталь столицы.

17 декабря организуют праздник в Главном военном клиническом госпитале. Бойцов СВО, проходящих лечение, ждет душевная новогодняя программа, поздравления и подарки от участников фестиваля.

Акция «Подвешенный мандарин», которая началась 5 декабря, продлится до 26 декабря на 20 московских ярмарках в разных районах города. Найти ближайшую можно на интерактивной карте проекта «Зима в Москве». Участники покупают ароматные фрукты и кладут их в специальные корзины. Собранные мандарины передают в благотворительные фонды, оказывающие поддержку ребятам в детских домах и больницах Донбасса, а также бойцам на передовой. Это прекрасная возможность для каждого проявить щедрость и создать новогоднее чудо вместе с другими горожанами.