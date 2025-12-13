Лужа, разбитое лицо и записка: вызывающее дрожь послание нашли рядом с телом звезды «Криминального чтива»

Фото: legion-media/Maggie Wilson-PHOTOlink.net

Питера Грина обнаружили без признаков жизни в его квартире — он лежал в луже крови.

На двери умершего при загадочных обстоятельствах в своей квартире голливудского актера Питера Грина нашли странную записку с текстом I’m still a Westie («Я все еще в Вестис» — Прим. ред.). Об этом сообщил агент актера изданию The New York Post.

Вероятно, речь идет о Вестис — ирландско-американской банде, орудовавшей в нью-йоркском районе Адская Кухня с 1970-х по 1980-е года. Теперь следователям предстоит узнать, причастно ли как-то преступная группировка к смерти актера. Причина смерти и другие детали этого дела также выясняются.

Известно, что Питер Грин был найден без признаков жизни днем 12 декабря в своей квартире в Нью-Йорке. Вызванные на место медики лишь констатировали смерть. Ему было 60 лет. Актер лежал на полу с разбитым лицом, а вокруг была лужа крови, говорит один из соседей-очевидцев. При этом следов насилия на теле Грина не обнаружено.

Интересно, что незадолго до его смерти, ночью 10 декабря, соседи актера слышали из его квартиры музыку из фильма «Маска», однако тогда никто не придал этому значения. В начале следующего года актер должен был начать съемки в новом фильме «Талисманы» с Микки Рурком. Кроме того, есть данные, что в январе 2026 года Грин в ближайшее время должен был сделать операцию по удалению доброкачественной опухоли в районе легких.

«Поистине один из великих актеров нашего поколения. Его сердце было таким же большим, как и он сам. Я буду по нему скучать. Он был отличным другом», — сказал агент актера Грегг Эдвардс в беседе с The New York Post.

Жизнь, карьера и зависимость Питера Грина

Питер Грин появился на свет 8 октября 1965 года в США, штат Нью-Джерси. В 15 лет он решил бросить школу и сбежать из дома, чтобы переехать в Нью-Йорк и стать актером. Во время учебы он также работал развозчиком пиццы.

Юный актер окончил Институт театра и кино Ли Страсберга. Свою карьеру в кино он начал в 1990-х с эпизодических ролей в сериале Hardball. Однако наибольшую известность ему принесли роли в культовых фильмах «Маска» Чака Рассела и «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино.

Из-за своей необычной внешности актеру доставались, в основном, отрицательные персонажи: киллеры, заключенные, бандиты и наркоторговцы.

За всю карьеру Грин принял участие в более чем 90 картинах, среди которых есть такие сериалы: «За жизнь», «Полиция Чикаго» и «Правосудие», а также фильмы «Чистый, бритый», «Бриллиантовый полицейский» и «Тесла». Помимо работы в кино, он также снимался клипов.

Актер никогда не был женат, детей у него нет. Известно лишь, что у него есть младшие брат и сестра: Джон и Мэри-Энн.

В своей жизни Грин столкнулся с наркотической зависимостью, что сказалось в итоге на его карьере. В 1996 году в журнале Premiere Magazine выходила статья, в которой рассказывалось о проблемах актера с запрещенными веществами. Грин даже пытался покончить с собой. Вскоре после этого он прошел курс лечения от наркозависимости.

