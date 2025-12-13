«Дает советы»: в США оценили роль Лукашенко в решении конфликта на Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Белорусский лидер не раз делился своим видением возможных шагов по снижению напряженности.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказывает конструктивные идеи по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в беседе с журналистами сказал спецпредставитель США Джон Коул во время подведения итоги переговоров с белорусским лидером, прошедших в Минске.

В ходе дипломатического общения обсуждался широкий круг международных вопросов, в числе которых был и украинский кризис. По словам Коула, Лукашенко не ограничивался общими заявлениями, а делился конкретным видением возможных шагов по снижению напряженности.

«Я разговаривал с вашим президентом по различным вопросам. Он помогает, советует нам по вопросу того, что делать с войной между Россией и Украиной. Это хорошие советы», — заявил Коул.

Отдельное внимание представитель США уделил роли Белоруссии в потенциальном продвижении мирного процесса. Он отметил, что важным фактором в нем являются многолетние личные и политические отношения между Александром Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным. Именно этот уровень доверия, как подчеркнул Коул, позволяет белорусскому лидеру доносить свою позицию и обсуждать сложные темы напрямую.

«Ваш президент (Белоруссии — Прим. Ред.) имеет большую историю отношений с президентом Путиным, имеет возможность давать ему советы. Это очень полезно в этой ситуации. Они давние друзья и имеют необходимый уровень отношений, чтобы обсуждать подобные вопросы», — подчеркнул спецпредставитель США.

В то же время позиция самого Лукашенко по вопросу посредничества остается сдержанной. До этого, 27 ноября, он публично исключил возможность выступать в роли посредника между сторонами конфликта. Об этом сообщала пресс-служба белорусского президента, ссылаясь на его заявление.

Белорусский лидер также неоднократно подчеркивал, что, по его мнению, главе киевского режима Владимиру Зеленскому следует сосредоточиться на сохранении украинской государственности, а не на блокировании переговорных инициатив. Эти заявления прозвучали на фоне активизации международных контактов и попыток найти дипломатические подходы для прекращения конфликта.

