Отдых по правилам: юрист о законности привлечения к работе в новогодние праздники

Член комиссии ОП РФ Машаров: не все могут работать в выходные при согласии

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Что может послужить основанием для вызова в офис в выходной день?

Работодатели по закону в России не могут вынуждать сотрудников работать в официальные праздники, в числе которых новогодние выходные. Об этом написало информагентство РИА Новости со ссылкой на слова члена комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгения Машарова.

По словам эксперта, работа в период с 31 декабря по 11 января должна оплачиваться как минимум в двойном размере, если иное не предусмотрено системой оплаты труда. К тому же собеседник подчеркнул, что согласие сотрудника является ключевым условием выхода на работу в праздничные дни. Если работник отказывается трудиться в новогодние выходные, работодатель не вправе оказывать на него давление для выполнения обязанностей.

При этом существует категория работников, которых запрещено привлекать к работе в выходные и праздничные дни даже при их согласии. В их число входят беременные женщины и несовершеннолетние сотрудники. Исключение сделано лишь для представителей творческих профессий, перечень которых определяется отдельными нормативными актами.

Требуется согласие

Для некоторых групп работников требуется обязательное письменное согласие и отсутствие медицинских противопоказаний. К таким сотрудникам относятся женщины, воспитывающие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, родители детей-инвалидов, а также работники, ухаживающие за больными членами семьи.

Кроме того, согласие необходимо от одиноких родителей, воспитывающих детей до 14 лет, одного из родителей ребенка до 14 лет, если второй родитель мобилизован, проходит военную службу по контракту или работает вахтовым методом. В этот перечень также входят многодетные родители с тремя и более детьми до 18 лет, если младшему ребенку еще не исполнилось 14 лет.

Как пояснил Машаров, статья 113 Трудового кодекса РФ допускает работу в праздничные дни без согласия сотрудника только в строго определенных случаях. Речь идет о работниках непрерывно действующих организаций, сотрудниках, занятых обслуживанием населения, а также о тех, кто выполняет срочные ремонтные, аварийные или погрузочно-разгрузочные работы, от которых зависит нормальное функционирование организаций и инфраструктуры.

Ответственность работодателей

Эксперт напомнил и об ответственности работодателей за нарушение трудового законодательства.

Если сотрудник был привлечен к работе в праздничные дни с нарушением установленных норм, организации грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей (ИП) и должностных лиц сумма взыскания составляет от тысячи до пяти тысяч рублей.

При повторном нарушении санкции ужесточаются. Так, для организаций они могут выходить от 50 до 70 тысяч рублей, а для ИП и руководителей — от десяти до 20 тысяч рублей.

Альтернативный вариант

Вместе с тем закон предусматривает альтернативу повышенной оплате. По желанию работника двойная оплата за работу в новогодние праздники может быть заменена дополнительным днем отдыха.

Конкретный размер выплат или порядок предоставления отгула зависит от установленной в организации системы оплаты труда и должен быть закреплен в локальных нормативных актах.

Ранее 5-tv.ru писал, как россияне будут работать 30 декабря 2025 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.