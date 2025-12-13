Смерть или убийство? У Питера Грина была опухоль в легких, но под подозрением криминальная банда

Фото: www.globallookpress.com/Supplied by FilmStills.net

В ближайшее время ему предстояла операция по удалению образования, но он не дожил. Причину устанавливает следствие.

У покойного американского актера Питера Грина была опухоль в районе легких. Об этом сообщила газета New York Daily News.

Известно, что образование было доброкачественным, и Грин должен был сделать операцию по его удалению в ближайшее время.

В пятницу, 12 декабря, Грина обнаружили мертвым в своей квартире в Нью-Йорке. Ему было 60 лет. По словам одного из соседей, Грин лежал на полу лицом вниз, а повсюду была кровь.

Причина смерти и детали произошедшего выясняются. В квартире Питера Грина были найдены улики, которые указывают на то, что к смерти актера могут быть причастны ирландские преступные группировки Нью-Йорка.

Питер Грин родился 8 октября 1965 года в штате Нью-Джерси. Он окончил Институт театра и кино Ли Страсберга в Нью-Йорке и начал карьеру с эпизодических ролей в телесериале Hardball. Широкую известность актеру принесли роли в культовых фильмах — «Маска» и «Криминальное чтиво». За всю карьеру он снялся более чем в 90 проектах.

