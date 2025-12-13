Дополнительные бонусы: Сбербанк обновил условия для пенсионеров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сбербанк включил изменения в программу обслуживания пенсионеров, которые получают выплаты на банковскую карту. Об этом стало известно из данных официального сайта финансового конгломерата.

Известно, что новые условия направлены на упрощение финансовых операций и предоставление дополнительных выгод для пожилых клиентов, которые приняли решение перевести пенсию в крупнейший банк страны.

Ключевое нововведение — расширение пакета преимуществ для пенсионеров, которые оформляют зачисление выплат на карту Сбербанка. Обслуживание такой карты теперь будет осуществляться бесплатно и не потребует выполнения дополнительных условий. Банк сделал акцент на том, что переход на его обслуживание позволит не только сохранить привычный формат получения пенсии, но и получить ряд финансовых бонусов.

Бесплатные переводы

Одним из заметных преимуществ стали бесплатные переводы средств внутри банка. Пенсионеры смогут отправлять деньги другим клиентам Сбербанка без комиссии. Месячный лимит таких переводов составляет до 300 тысяч рублей с сентября 2025 года.

Кроме того, клиенты получили возможность переводить суммы до 30 миллионов рублей со своих счетов в других банках через систему быстрых платежей. Такое решение значительно упрощает управление личными финансами и избавляет от необходимости посещать офисы разных банков.

Бонусная программа

Дополнительную экономию обеспечивает обновленная бонусная программа. Пенсионеры могут каждый месяц выбирать до пяти категорий товаров и услуг и получать до 20% от суммы покупок в виде бонусов «Спасибо». Накопленные баллы можно использовать для оплаты повседневных расходов, что делает покупки более выгодными.

Для новых клиентов предусмотрено отдельное поощрение. После первого зачисления пенсии и совершения покупок на сумму от десяти тысяч рублей пенсионеры получают четыре тысячи бонусов. Таким образом банк стимулирует переход на обслуживание и помогает быстрее адаптироваться к новым условиям.

Увеличение накоплений

Также Сбербанк предложил пенсионерам инструменты для увеличения накоплений. Специальные вклады доступны с повышенной процентной ставкой — до 15,5% годовых, а для клиентов со статусом «Новый СберПремьер» — до 15,6%. Минимальная сумма для открытия депозита составляет 100 тысяч рублей. Параллельно действует накопительный счет с доходностью 13,5% годовых на первые два месяца. Проценты начисляются каждый день, а открыть счет можно даже с небольшой суммой — от рубля.

Акция с повышенными ставками, которая ранее должна была завершиться 31 мая 2025 года, была продлена до конца текущего года, и завершится 31 декабря. Такой подход даст пенсионерам дополнительное время для принятия решения и оформления выгодных продуктов.

Упрощение переводов

Процедура перевода пенсии в Сбербанк максимально упростилась. Для этого не требуется личное обращение в Социальный фонд, так как заявление можно подать через приложение «Сбербанк Онлайн» или в любом отделении банка. При себе необходимо иметь лишь паспорт и СНИЛС. Рассмотрение заявки занимает до трех рабочих дней, после чего пенсионные выплаты начинают поступать на карту по установленному графику.

