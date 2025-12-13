Спор продолжается: назван собственник проданной Ларисой Долиной квартиры

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Право владения недвижимостью было оформлено на основании договора купли-продажи в июне 2024 года.

Приобретатель квартиры народной артистки России, певицы Ларисы Долиной Полина Лурье указана в регистрационных документах как собственница жилплощади, ранее принадлежавшей исполнительнице. Это следует из сведений Росреестра, с которыми ознакомилось информагентство РИА Новости.

Из данных выписки исходит, что у объекта недвижимости лишь один владелец в настоящее время. Право собственности было оформлено на основании договора купли-продажи в июне 2024 года. До заключения этой сделки квартира более 19 лет находилась в собственности другого лица.

Скандал с квартирой Долиной

История вокруг квартиры Ларисы Долиной стала публичной в августе 2024 года, когда певица сообщила, что оказалась жертвой телефонных мошенников. По ее словам, аферисты в течение нескольких месяцев вводили ее в заблуждение, убеждая, что все денежные накопления находятся под угрозой. Под этим предлогом артистку уверили перевести деньги на так называемые «безопасные счета», а затем продать квартиру в центре Москвы.

Средства от сделки и личные сбережения были переданы курьерам. Общий финансовый ущерб, по данным следствия, превысил 317 миллионов рублей.

После обращения Долиной в правоохранительные органы было возбуждено уголовное дело. Первой фигуранткой стала курьер Анжела Цырульникова, затем были задержаны еще трое участников схемы — Артур Каменецкий, Андрей Основа и Дмитрий Леонтьев. В конце ноября Балашихинский городской суд признал их виновными, назначив наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до семи лет и штрафа в размере 900 тысяч рублей каждому.

Параллельно с уголовным расследованием развивался гражданский спор. Лариса Долина оспорила сделку по продаже квартиры, настаивая на том, что она была совершена под воздействием обмана.

Суд удовлетворил требования знаменитости, восстановив право собственности на жилье за ней, ее дочерью и внучкой. Это решение впоследствии подтвердили Мосгорсуд и Второй кассационный суд, признав его законность.

При этом покупатель квартиры Полина Лурье, оплатившая по договору 112 миллионов рублей, в результате осталась без недвижимости и денежных средств, отданных за него. Ее апелляционные и кассационные жалобы были отклонены в сентябре и ноябре соответственно, после чего женщина обратилась в Верховный суд. Заседание высшей судебной инстанции назначено на 16 декабря.

В свою очередь Лариса Долина в эфире передачи на федеральном телеканале в декабре заявила, что готова вернуть Лурье деньги за покупку квартиры, однако детали компенсации не озвучила.

Позднее стало известно, что певица предложила выплатить сумму в рассрочку на три года без учета дополнительных убытков. Такой вариант покупательницу не устроил, поэтому теперь она настаивает либо на полном и единовременном возврате средств, либо на передаче ей купленной квартиры.

По словам Лурье и ее адвоката Светланы Свириденко, после публичных заявлений артистка так и не вышла с ней на прямой контакт. Защита покупательницы также выразила сомнение в искренности намерений Долиной и считает, что извинения прозвучали лишь после того, как ситуация получила широкий общественный резонанс. При этом Лурье заявила, что не намерена отзывать жалобу из Верховного суда, даже несмотря на готовность певицы компенсировать уплаченную сумму.

