Россия применила «Кинжал»: нанесен массированный удар по объектам ВПК Украины

Фото: © РИА Новости/Павел Львов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Все назначенные цели были поражены.

ВС РФ нанесли массированный удар, применив, в том числе ракеты «Кинжал», по объектам ВПК и энергетики Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ в рамках ежедневной сводки о ходе СВО.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — отметили в оборонном ведомстве.

Удар по подконтрольным киевскому режиму территориям наносился в ответ на террористические атаки по гражданским объектам на территории России со стороны ВСУ. Для удара российская стороны задействовала высокоточное оружие наземного и морского базирования, аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и БПЛА дальнего действия. Атакованы были предприятия военно-промышленного комплекса противника и объекты энергетики, обеспечивающие их работу.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.