Попалась по полной! Почему оштрафовали блогера, которую облапали в метро

Незнакомый мужчина схватил девушку за ягодицы на платформе во время съемок видео.

В московском метро мужчина схватил за ягодицы блогера Ксению Карпову, однако в итоге суд признал виновной самого инфлюенсера. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Известно, что девушка снимала в метрополитене ролики для соцсетей со своей подругой. На кадры одного из видео даже попал момент, когда прохожий внезапно схватил Ксению. После случившегося девушка подала заявление в полицию. Однако сам мужчина также обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Он утверждает, что девушка создавала помехи пассажирам. По его словам, Ксения «бегала по платформе, танцевала и перекрыла ему проход». В итоге судебное разбирательство решилось в его пользу, а девушку признали виновной в административном нарушении и оштрафовали на 25 тысяч рублей. Блогер свою вину не признает и в качестве доказательства своих слов приводит видео, которая сама сняла в тот момент.

«На видеозаписи отчетливо видно, что я нахожусь практически на одном месте. Этот человек целенаправленно подходит ко мне, и я отступаю, чтобы дать ему пройти», — пояснила она в соцсетях.

Отмечается, что вопрос о возможных домогательствах мужчины будет рассматриваться судом отдельно на следующей неделе.

