Захарова: Владимир Зеленский осознал, что приперт к стенке

Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

Ситуация на фронте и накал страстей в Киеве усложняют жизнь президенту.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский осознал, что приперт к стене обстановкой на фронте и своей нелегитимностью. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Спикер дипведомства отметила, что Зеленский сам лишил себя и Украину выборов, доведя народ до абсолютного недоверия к себе, из-за чего население Незалежной вереницей потянулось за пределы страны. Оказавшись перед угрожающей перспективой, глава Банковой начал шантажировать западных кураторов, отметила Захарова.

По сообщениям местных жителей, политики киевского режима уже готовяться к возможным президентским выборам, хотя официально старт предвыборных кампаний не анонсировали.

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков отмечал, что Зеленский может рассматривать проведение выборов, как шанс добиться временного прекращения огня в зоне Специальной военной операции. Ранее политик заявил в интервью газете Politico, что «настало подходящее время» для избирательного процесса.

