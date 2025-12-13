Потеряла близнеца: женщина родила второго ребенка через 40 дней после смерти первого в утробе

Под Калугой женщина родила ребенка через 40 дней после смерти первого в утробе

Фото: www.globallookpress.com/Markus Scholz

В Калуге врачи перинатального центра смогли совершить редкий для мировой медицины случай — сохранить беременность и помочь появиться на свет ребенку спустя 40 дней после гибели второго близнеца. Подробнее о произошедшем в беседе с РИА Новости рассказала главный врач Калужской областной клинической больницы Елена Разумеева.

Беременность у жительницы Калуги протекала с двойней, однако на 24-й неделе у одной из девочек внутриутробно остановилось сердце. В подобных ситуациях чаще всего родовая деятельность продолжается, но калужским медикам удалось остановить начавшиеся роды и сохранить вторую беременность почти на шесть недель.

По словам Разумеевой, после рождения первого нежизнеспособного плода специалисты провели комплексную и крайне сложную терапию. Врачи боролись с риском инфекций, контролировали состояние матери и сделали все возможное, чтобы предотвратить преждевременные роды. Беременность удалось пролонгировать на 40 суток. Этот срок стал решающим для жизни ребенка.

Девочка появилась на свет с помощью кесарева сечения на 30-й неделе. Вес новорожденной составил 1250 граммов. Благодаря длительному выхаживанию и постоянному медицинскому контролю состояние малышки стабилизировалось. Мама и дочь чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой в настоящее время.

Министр здравоохранения Калужской области Анна Чернова отметила, что такое длительное отсроченное родоразрешение является исключительным случаем не только для России, но и для мировой практики. По ее словам, интервал более месяца между гибелью одного плода и рождением второго встречается крайне редко, а каждый дополнительный день после 24-й недели увеличивает шансы ребенка на выживание без тяжелых осложнений на 3-4%.

Чернова подчеркнула, что успех стал возможен благодаря стабильному состоянию матери, отсутствию инфекционных осложнений, сохранности плодного пузыря второго ребенка и круглосуточному мониторингу. Ситуацию осложняло наличие рубца на матке после предыдущего кесарева сечения. Министр назвала результат уникальным профессиональным подвигом команды акушеров-гинекологов, неонатологов и реаниматологов.

