Как не устроить пожар, заряжая смартфон ночью? Правда и мифы об аккумуляторах

Насколько на самом деле вредно подключать телефон к электросети во время сна?

Многие пользователи смартфонов имеют привычку на ночь ставить устройство на зарядку. Удобно утром взять с собой полностью заряженный телефон. Однако с ночной подзарядкой связано множество мифов, пишет издание GagetPage.

Например, бытует мнение, что, если держать телефон на зарядке, можно «убить» батарею или даже устроить пожар. Для того, чтобы разобраться, насколько эти опасения оправданны, стоит побольше узнать об устройстве смартфона.

Контроль заряда: Почему современные смартфоны невозможно «перезарядить»

Большинство «страшилок» про сгорающие и плавящиеся на зарядке телефоны относятся к моделям десяти-пятнадцатилетней давности. Любой смартфон, выпущенный после 2020 года, априори имеет контроль потребления энергии и не будет гонять заряд туда и обратно. Когда такой телефон заряжается до 100%, питание перестает идти в батарею и тратится на работу самого устройства.

Все это справедливо, если мы не говорим про самые низкокачественные модели.

Не все так гладко: почему ночная зарядка все же вредит батарее

При этом батарея все равно подвергается естественному старению. Это происходит не только из-за ночной зарядки, но и в связи с рядом неизбежных особенностей строения литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов. Даже у современных устройств есть ограничение по количеству циклов. Если часто заряжать и разряжать устройство, гоняя заряд батареи почти от нуля до предела, тем быстрее аккумулятор потеряет емкость.

Важны также условия, в которых батарея находится продолжительное время, и уровень заряда. Наиболее благоприятным для литий-ионного аккумулятора является диапазон в 20–80%. При этом самым угрожающим состоянием для него считается максимальный заряд при высокой температуре. Именно в таких условиях оказывается телефон при ночной зарядке.

Когда смартфон несколько часов держит 100%, при этом находясь у хозяина под подушкой или в плотном чехле, он прогревается сильнее нормы — в долгосрочной перспективе это вызывает ускоренное старение литий-ионного аккумулятора.

Авторы новых моделей разрабатывают различные умные решения для этой проблемы. Они наделяют свои творения опциями быстрой подзарядки до 80–90%, и последующего медленного подвода аккумулятора к 100%. Предполагается, что к этому времени обладатель уже должен проснуться и отключить драгоценный гаджет от сети.

Пользуемся оригиналом: как не устроить пожар из-за поддельного устройства

Что касается пожароопасности ночной зарядки, к сожалению, у такого мифа тоже есть реальные обоснование даже в наши дни. В историях о взорвавшихся на подушке и опаливших хозяину висок смартфонах фигурируют характерные «злодеи» — в частности, дешевые зарядные устройства, не имеющие сертификации и поврежденные, искрящие кабели. Помимо этого, пожароопасности добавляет сильно «убитая» или вздутая батарея. Перегрев тоже влияет — не кладите заряжающийся гаджет под подушку или одеяло, если не хотите, чтобы вас разбудил «горячий привет» от аккумулятора.

Меры предосторожности очевидны и выполнимы — пользоваться только сертифицированными официальными зарядными устройствами.

Чтобы наконец поставить точку в споре о том, можно, или нельзя ставить телефон на зарядку на ночь, нужно обозначить допустимые условия. Однозначно можно заряжать телефон ночью, если он находится в исправном состоянии, подключен к фирменной зарядке и если пользователь не кладет гаджет под теплые одеяла и горы одежды.

При этом однозначно не стоит делать так на протяжении многих лет каждый день, потому что в этом случае аккумулятор будет изнашиваться быстрее, чем при соблюдении оптимального диапазона в 20–80%. Таким образом, мифы о взрывах, умирающих батареях и прочих красочных последствиях ночной зарядки, по большей части, безосновательны, но в них есть и доля истины.

Вынужденная жертва: в современном образе жизни износа батареи, увы, не избежать

Конечно, чаще всего снимать телефон с зарядки в оптимальном диапазоне не получится. Большинство людей ставят телефон заряжаться на ночь, и вряд ли кто-то будет вставать во время сна специально ради любимого смартфона. Придется принять неизбежное — пройдет пара лет и батарея начнет «умирать».

Эксперты Роскачества отметили, что большинству современных смартфонов для полной зарядки требуется порядка двух часов. хотя некоторые могут «наедаться» за полчаса в зависимости от емкости аккумулятора конкретной модели. Сергей Кузьменко, руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества в соответствующей статье рекомендовал пользователям подключать телефон к электросети, когда в нем меньше половины заряда, и отключать до того, как показатель достигнет максимума.

Похожее мнение озвучил в разговоре с ТАСС доктор химнаук, ведущий научный сотрудник лаборатории «Процессы в химических источниках тока» Института физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН Александр Скундин. Эксперт отметил, что устройство с литий-ионным аккумулятором, в отличие от человека, не имеет биологических ритмов и, в целом, не требовательно к тому, когда его заряжают — днем или ночью. При этом, к сожалению, современный мобильный образ жизни подвижного горожанина не оставляет возможности заряжать устройство в светлое время суток, когда оно должно постоянно быть под рукой.

Скундин также развеял опасения о том, что ночная подзарядка может привести к проблемам со здоровьем. Специалист шутит, что такая привычка может разве что негативно сказаться на психическом состоянии — если заряжать устройство всю ночь и навязчиво думать о нем, можно заработать хронический недосып.

