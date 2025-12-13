Жертвы преступления. Следователи выступили с новой криминальной версией исчезновения Усольцевых

Фото: Telegram/ДПСО «ЛизаАлерт» Красноярского края/lizaalert24krsk

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В рамках расследования проводится целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий. То и дело всплывают новые подробности.

Пропавшая в горной тайге в Красноярском крае семья Усольцевых могла стать жертвой преступления. Об этом ТАСС сообщил руководитель ГСУ СК РФ по краю и Хакасии Алексей Еремин.

«Приоритетной все-таки остается версия несчастного случая. Вероятнее всего, это был какой-то несчастный случай, и люди замерзли. Остальные версии тоже отрабатываются, в том числе, что они стали жертвой преступления. Мы проверяем и эту версию», — пояснил Еремин.

Руководитель ГСУ СК РФ добавил, что в рамках расследования проводится целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, в настоящее время активно допрашиваются свидетели.

Пропажа семьи Усольцевых

Семья Усольцевых пропала 28 сентября. Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина поехали на автомобиле Skoda к туристической точке — скале Буратинка возле поселка Кутурчин. Прогулку посчитали простой поездкой семьи на природу, поэтому отсутствие связи поначалу не вызвало беспокойства.

Тогда, 29 сентября, помощница Ирины Усольцевой испытала тревогу, когда не смогла дозвониться до начальницы. У последней была запланирована важная встреча. Женщина связалась со старшим сыном Ирины, Даниилом. Уже на следующий день молодой человек подал заявление в полицию.

Поиски Усольцевых в тайге

Активная фаза поисков началась 1 октября. Несколько дней промедления оказались критическими, так как, когда на место прибыли кинологи, собаки не смогли взять след. Несмотря на это, операции придали беспрецедентный масштаб. Так, в Кутурчинском Белогорье развернули штаб, к поискам присоединились добровольцы со всей страны. Всего в поисках приняли участие более 1,5 тысячи человек, обследовавшие 7360 квадратных километров.

Следователи тщательно проверяли криминальную версию. Автомобиль Усольцевых, оставленный у начала тропы, изъяли в качестве вещественного доказательства. Внутри машины нашли документы, личные вещи и 300 тысяч рублей.

В поселке Кутурчин сотрудники правоохранительных органов осмотрели все помещения, подвалы и подсобки, чтобы исключить возможность сокрытия преступления. Следователь-криминалист Павел Мамурков пояснял, что силовики старались максимально сузить район поисков, ориентируясь, в том числе, на информацию о последнем сигнале телефона главы семьи.

По делу опросили уже более 60 свидетелей, в числе которых родственники и знакомые пропавших, которые в дни исчезновения были поблизости.

Сложный рельеф осложнил поисковую деятельность. Район, где отметился последний сигнал мобильного телефона — это курумник, то есть нагромождение крупных валунов с глубокими пустотами, скрытыми под снегом в данное время года. Ходить по такой местности опасно для жизни.

Поиски семьи Усольцевых временно остановили из-за обильного снега. В региональном Следственном комитете сообщили, что продолжат операцию после улучшения погоды весной.

Версии исчезновения

Выдвигалось несколько версий пропажи Усольцевых. Одна из них — что семья могла сбежать за границу из-за необходимости срочного погашения крупных кредитов, срок оплаты которых истекал 14 ноября. Криминалист Михаил Игнатов не исключил, что Усольцевы могли запросить политическое убежище в США.

Егерь из Алтайского края Сергей Усик предположил, что исчезновение семьи может быть связано с криминальными обстоятельствами, но подчеркивает, что выводы предстоит сделать следствию.

Более того, выдвигалась версия о том, что Усольцевы в Кутурчине столкнулись с обитателями тайных поселений старообрядцев. Семья с ребенком могла найти убежище в одной из закрытых общин, где чужих принимают крайне редко. При этом специалист администрации деревни Ярцево Енисейского района Екатерина Иржакова, знакомая с местными старообрядцами, выразила сомнение в подобной версии.

Также рассматривалась версия нападения на семью диких животных. Однако основной версией пропажи семьи все еще считают несчастный случай.

Сын Усольцевых Даниил убежден, что родители и сестра живы и находятся далеко от Кутурчинского Белогорья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новых данных поиска бесследно пропавшей семьи Усольцевых.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.