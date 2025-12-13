В лужи крови: звезда «Маски» Питер Грин найден мертвым в своей квартире в Нью-Йорке
Звезда «Маски» Питер Грин найден мертвым в своей квартире в Нью-Йорке
Фото: legion-media/Debbie VanStory
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
К смерти знаменитости, возможно, причастна преступная группировка.
Актер Питер Грин, известный российскому зрителю по фильмам «Маска» и «Криминальное чтиво», найден мертвым в своей квартире в Нью-Йорке. Об этом пишет New York Daily News.
Тело актера обнаружили еще в пятницу, 12 декабря. По словам одного из соседей, Грин лежал на полу лицом вниз и повсюду была кровь. Причина смерти и детали случившегося выясняются.
В статье издания говорится о том, что в квартире 60-летнего Питера Грина найдены улики, указывающие на возможную причастность к смерти актера ирландских преступных группировок Нью-Йорка.
Питер Грин родился 8 октября в 1965 году в штате Нью-Джерси. Он окончил Институт театра и кино Ли Страсберга в Нью-Йорке и начал карьеру с эпизодических ролей в телесериале Hardball. Широкую известность актеру принесли роли в культовых фильмах — «Маска» и «Кримальное чтиво». Всего на его счету больше 90 проектов.
Ранее 5-tv.ru писал, что из жизни ушел актер Олег Прядко. Ему было 72 года. О смерти артиста сообщил его сын Борис.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.