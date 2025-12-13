Стала известна судьба последней гитары Курта Кобейна
Последнюю гитару Курта Кобейна пожертвовали Лондонскому музыкальному колледжу
Фото: www.globallookpress.com/Julien'S Auctions
Гитара присоединится к другим исторически значимым инструментам.
Лондонскому Королевскому музыкальному колледжу пожертвовали гитару, которую использовал фронтмен Nirvana Курт Кобейн.
Это редкий электроакустический Martin D-18E, который был модифицирован для левостороннего стиля игры Кобейна. Певец выступал с ним в ноябре 1993 года. Его вдова Кортни Лав, сказала, что это была последняя гитара, на которой музыкант играл до того, как покончил с собой в 1994 году.
Martin D-18E передали его дочери Фрэнсис Бин Кобейн, а затем ей обладал ее бывший муж Исайя Силва. Мужчина продал гитару на аукционе Julien's Auctions за шесть миллионов долларов. Таким образом, этот «Мартин» стал самой дорогой гитарой, когда-либо уходившей с молотка.
Питер Фридман, владелец аудиокомпании RØDE Microphones и Freedman Group подтвердил, что жертвует инструмент Королевскому музыкальному колледжу в Лондоне в память об отце, Генри Фридмане.
Гитара присоединится к другим историческим инструментам, хранящимся в учреждении.
