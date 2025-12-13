В Саратове в результате атаки украинских дронов погибли два человека
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»
В ночь на 13 декабря боевики ВСУ направили на регион 28 БПЛА.
В результате атаки украинских беспилотников на Саратов погибли два человека. Об этом в своем личном Telegram-канале сообщил глава региона Роман Бусаргин.
«Слова соболезнования родным и близким. Им будет оказана вся необходимая поддержка», — написал губернатор.
Бусаргин добавил, что в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали несколько квартир в жилом доме. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.
«Специалисты проводят необходимые мероприятия для обеспечения безопасности в одном из подъездов, для жителей организован пункт временного размещения», — пояснил Роман Бусаргин.
В ходе атаки также были выбиты несколько стеклопакетов в детском саду и поликлинике. К счастью, детей и пациентов в момент происшествия в учреждениях не было.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ПВО России в ночь на 13 декабря сбили 41 дрон ВСУ над территорией РФ. Больше всего БПЛА российские военнослужащие уничтожили в небе над Саратовской областью. Туда боевики киевского режима направили 28 беспилотников.
