Не так давно артистка призналась, что ее сердце занято.

Певица Люся Чеботина познакомила своего нового бойфренда с семьей. Об этом артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru на закрытом Рождественском коктейле Андрея Малахова в галерее ADEL.

На вопрос, как возлюбленный знаменитости реагирует на то, что она выкладывает фотографии с букетами и его подарками, Чеботина ответила: спокойно. Более того, мужчина помогает любимой делать красивые кадры для соцсетей.

«Он самый заботливый, самый внимательный, самый лучший. Я просто не хочу пока его показывать. Я хочу уберечь его от всего этого внимания», — призналась знаменитость.

При этом исполнительница хита «Солнце Монако» отметила, что уже познакомила своего таинственного избранника со звездными друзьями, среди которых король российской эстрады Филипп Киркоров. По словам певицы, народный артист России благословил ее на отношения с новым мужчиной.

Мама Чеботиной также души не чает в таинственном бойфренде дочери. Они, как уверяет сама артистка, хорошо общаются.

«Мама всегда на моей стороне. Она считает, если я это выбрала, то это достойный человек. Поэтому она его обожает», — сказала Люся Чеботина.

Личность своего нового парня певица раскрывать не стала. Однако на вопрос, знают ли его журналисты, знаменитость ответила: «может быть».

Ранее 5-tv.ru писал, что Люся Чеботина и Ида Галич помирились спустя два года конфликта.

